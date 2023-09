Konzertreise in die Provence

Die Provence war das Ziel einer Konzertreise, die die Chorgemeinschaft Isny mit ihrem Leiter Berthold Büchele zusammen mit einem regionalen Kammerorchester und vier Solisten unternahm. Mit im Gepäck hatten die Musiker das eher unbekannte Werk „Mors et Vita“ von Charles Gounod. Das Werk verbindet in ergreifender Weise Tod (Mors/Requiem) und Ewiges Leben (Vita).

Laut den Veranstaltern dankte das französische Publikum bei beiden Konzerten mit stehendem Applaus für die Darbietung und diese Entdeckung. Das Programm wird am Samstag, 14.10. um 19.30 Uhr in der Nikolaikirche in Isny und am Sonntag, 15. Oktober um 16.30 Uhr in der St. Ulrichskirche in Wangen aufgeführt.

Erfahrene Chorsänger sind eingeladen, bei den Konzerten mitzuwirken. Die Proben sind jeweils am Montag um 18 Uhr in der Nikolaikirche in Isny, startend ab 11. September. Interessenten mögen sich bei Berthold Büchele melden (Telefon 07522/3902).