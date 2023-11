Kommentar: Ein kleiner Stich ins Herz der Demokratie

Damit war zu rechnen: Sowohl Rainer Magenreuter in Isny als auch Thomas Kellenberger in Aitrach sind mit überzeugender Mehrheit als Bürgermeister wiedergewählt worden. Dass beide mehr als 90 Prozent der abgegebenen Stimmen erhalten, ist durchaus beachtlich, aber ebenfalls keine große Überraschung. Haben die Rathauschefs in der vergangenen Amtsperiode doch viel Positives bewirken können.

In der Form nicht zu erwarten war allerdings der überragende Anteil von 99,56 Prozent der Stimmen, den Kellenberger auf sich vereinen konnte. Nur vier Wähler hatten auf ihrem Wahlzettel eine andere Person vermerkt. Eine beeindruckende Quote!

Viel Rückenwind

Die Wahl hat gezeigt, dass in beiden Kommunen der ganz große Teil der Bürger mit der Arbeit ihres Stadtoberhauptes zufrieden ist. Dieses positive Feedback sorgt dafür, dass die Verwaltungschefs mit einer ordentlichen Portion Rückenwind die vielfältigen Aufgaben der kommenden Jahre angehen können.

Positiv dürfte in der Bevölkerung auch angekommen sein, dass sich Magenreuter und Kellenberger trotz fehlenden Gegenkandidaten ordentlich ins Zeug gelegt haben, um die Wähler von sich zu überzeugen. An vielen Stellen haben die Bewerber zuletzt aktiv das Gespräch und die Diskussion mit den Bürgern gesucht.

Kein gutes Zeichen

Eine deutliche Differenz gibt es derweil bei den Wahlbeteiligungen. Während Aitrach immerhin einen respektablen Wert von rund 40 Prozent vorzuweisen hat, setzten in Isny nur etwa 24 Prozent der Wahlberechtigten ihr Kreuzchen. Damit liegt die Allgäu-Stadt sogar noch unter der 25-Prozent-Hürde. Auch wenn bei nur einem Bewerber die Beteiligung generell häufig niedriger ist, ist diese Quote kein gutes Zeichen und ein kleiner Stich ins Herz der Demokratie.

[email protected]