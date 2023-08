Isny

Knollen, Kräuter & Klamauk

Isny / Lesedauer: 2 min

Der Kurpark wird zum geselligen Treffpunkt nach Feierabend. (Foto: Christoph Morlok )

Die Isnyer Feierabendmärkte bieten Gelegenheit, bewusst und regional einzukaufen, gemeinsam den Sommer in der Stadt zu genießen und sich in ungezwungener Atmosphäre zu begegnen — Immer unter einem anderen Motto an historischen Handelsplätzen. Beim sechsten Markt der Saison geht es zum Wochenausklang am letzten Freitag im August auch einmal zum aichermagazin in den Kurpark.

Veröffentlicht: 17.08.2023, 15:24 Von: sz