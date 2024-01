Kirchen in Isny verlieren weiter Mitglieder

Der Trend hält unvermindert an: Sowohl katholische als auch evangelische Kirche in Isny haben im Jahr 2023 wieder viele ihrer Mitglieder verloren. Die Zahl der Austritte blieb dabei insgesamt auf dem hohen Vorjahresniveau.

Der gigantische Vertrauensverlust, den die Kirchen in Deutschland in den vergangenen Jahren erlitten haben - nicht zuletzt durch den Umgang mit und dem Bekanntwerden immer neuer Missbrauchsskandale -, hat dazu geführt, dass katholische und evangelische Kirche mit einer massiven Zahl an Austritten zu kämpfen hat. Auch in Isny lässt sich dies gut an den jüngsten Erhebungen ablesen. Die katholische Kirche hatte 2022 gleich doppelt so viele Menschen zu verzeichnen, die ihr den Rücken zukehrten, bei der evangelischen sah es nicht besser aus. Und ein Ende dieser Talfahrt ist nicht in Sicht.

2023 hat sich nach Angaben der zuständigen Pfarrer der Trend fortgesetzt. Die katholische Kirche in Isny habe (abgerechnet werden immer die zurückliegenden zwölf Monate zum 31. Oktober) in der gesamten Seelsorgeeinheit insgesamt 123 Austritte zu verzeichnen gehabt, erklärt Pfarrer Edgar Jans. Im Vorjahreszeitraum waren es 143 gewesen, zuvor hatten die Zahlen immer konstant unter der 100er-Marke gelegen. 7167 Gläubige registrierte er Ende Oktober noch. „Man könnte im Vergleich zum vergangenen Jahr sagen: Es ist zumindest nicht schlimmer geworden, die Austrittszahlen sind leicht zurückgegangen, trotzdem sind sie natürlich immer noch sehr hoch. Und die ganze Entwicklung sehe ich durchaus mit Sorgen“, sagt Jans dazu.

Jans sieht Fehler bei der Kirche

Einerseits sorge ihn der Blick auf die Kirche: Noch stehe sie finanziell zwar relativ gut da, aber wenn die Entwicklung so weitergehe, stelle sich irgendwann in nicht allzu ferner Zukunft die Frage, was die Kirche sich noch leisten könne - also etwa den Betrieb von Kindergärten, den Erhalt der Kirchen und Kapelle, von karitativen Einrichtungen. Selbstkritisch sagt Jans:

Dabei bin ich mir durchaus bewusst, dass neben manchen anderen Gründen eine Ursache für die hohen Austrittszahlen auch in Fehlern der Kirche selbst liegt. Edgar Jans

Andererseits habe er aber grundlegende Sorgen um gesellschaftliche Entwicklungen. Denn wichtiger als die Kirche als Institution seien ihm die christlichen Werte in der Gesellschaft. „Zwar sagen viele, die aus der Kirche austreten, sie würden trotzdem weiter glauben, und zweifellos leben viele die christlichen Werte auch außerhalb der Kirche. Dennoch meine ich, dass diese statistischen Zahlen auch ein Hinweis sind, dass die christlichen Werte in der Gesellschaft an Bedeutung verlieren“, sagt Jans. Zusammengefasst kommentiert er die Entwicklung so: Er finde es sehr bedauerlich, dass die Kirche in Deutschland an Bedeutung verliere, noch weit bedauerlicher sei allerdings, wenn die christlichen Werte in der Gesellschaft verloren gingen.

Nicht besser geht es der evangelischen Kirche in Isny. Dort waren Ende 2023 noch 2530 Mitglieder organisiert, erklärt Pfarrer Dietrich Oehring. Der Trend entspricht dem der katholischen Kirche: abwärts. 48 Austritte hat der Pfarrer im zurückliegenden Jahr registriert, das sind sogar noch ein paar mehr als 2022 - damals waren es 39 gewesen. „Insgesamt sind die Rückgänge bei uns relativ konstant über die letzten Jahre, wobei die Austritte zwar erkennbar zugenommen haben - das hat aber am Gesamtrückgang bisher noch einen kleineren Anteil, das meiste ist Demographie“, erklärt Oehring zwar. Insgesamt sei die Anzahl der Gemeindemitglieder um etwa 90 innerhalb des zurückliegenden Jahres gesunken.