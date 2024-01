Kind von Pkw erfasst

Einen aufmerksamen Schutzengel hatte laut Polizeibericht ein 11 Jahre alter Junge, als er am Dienstag gegen 7 Uhr im Achener Weg von einem Pkw angefahren wurde. Der Bub überquerte die Straße und rutschte in der Folge zwischen der Grünfläche und dem Gehweg aus, woraufhin er von einer vorbeifahrenden BMW-Fahrerin touchiert wurde. Der 11-Jährige prallte gegen den Wagen und zog sich leichte Verletzungen zu, die vom Rettungsdienst vor Ort ambulant behandelt werden konnten. Am BMW entstand indes kein Sachschaden.