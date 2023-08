Isnys Bürgermeister Rainer Magenreuter muss in einer äußerst schwierigen Finanzlage einen seiner wichtigsten Mitarbeiter ziehen lassen: Wie die Stadtverwaltung am Donnerstag mitteilte, wechselt Kämmerer Werner Sing zum 1. Oktober zum Schulamt Biberach.

Vor wenigen Tagen noch durfte Werner Sing einen erfreulichen Quartalsbericht verkünden. Entgegen der ursprünglichen Prognose rechne er mit etwa 2,5 Millionen Euro mehr an Gewerbesteuer, teilte der Kämmerer in der letzten Gemeinderatssitzung vor der Sommerpause mit. Kurz darauf gab es von Sing in der Amtsleitersitzung im Rathaus eine schlechte Nachricht. „Man sollte gehen, solange noch einer sagt: Schade, dass Sie gehen“, habe er laut Pressemitteilung seinen überraschenden Abschied aus Isny angekündigt.

30 Jahre lang im Rathaus tätig

Bürgermeister Magenreuter bedauere „den Weggang des langjährigen Kämmerers von Isny sehr“, heißt es weiter. In 30 Jahren, davon 18 Jahre als Stadtkämmerer, habe Werner Sing unzählige Projekte begleitet und sich in schwierigen Zeiten um die Finanzen der Stadt gekümmert.

In seinen ersten Jahren war Werner Sing Verwaltungsleiter des städtischen Altenheimes St. Leonhard und stellvertretender Kämmerer. Als Kämmerer war er danach nicht nur für den Haushalt der Stadt zuständig, sondern auch Datenschutzbeauftragter und Werkleiter des „Eigenbetriebs Städtisches Wasserwerk“. Nebenberuflich arbeitete er mehrere Jahre als Dozent für Kommunales Wirtschaftsrecht im dienstzeitbegleitenden Unterricht.

Die Stelle des Stadtkämmerers werde bereits in dieser Woche öffentlich ausgeschrieben, teilte die Stadtverwaltung weiter mit.