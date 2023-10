Junge Handwerker: Ohne Elektriker geht gar nichts

Drei Standbeine hat der Handwerksmeister Lukas Weiss aus Isny sich mittlerweile aufgebaut. Gebäudeelektrik, Photovoltaik und, seit August letzten Jahres, ein Elektrogeschäft in Leutkirch. Entsprechend ist auch die Ausbildung in seinem Betrieb vielfältig. Der 21-jährige Morris Ruf konnte, nachdem er das Abitur in der Tasche hatte, im zweiten Lehrjahr einsteigen und ist mittlerweile im dritten Ausbildungsjahr angekommen. Elektro Weiss hat noch zwei weitere Auszubildende im zweiten Lehrjahr.

Mit dem Abitur einen Handwerksberuf ergreifen? Was hat Ruf dazu bewogen? „Die erste Idee nach dem Abitur war tatsächlich das Studium“, sagt er. Das habe er auch ausprobiert und relativ schnell festgestellt, dass ihm das alles zu wenig Praxisbezug hatte: „Ich wollte raus auf die Baustelle und mit den Händen arbeiten.“

Drei Aufgabenbereiche

Außerdem sei Mathe ein Hindernis gewesen, obwohl er im Gymnasium damit kein Problem gehabt habe. Im Nachhinein ist er sich sicher, „hätte ich mir diesen Schritt sparen können“. Ruf belegte in der Schule bereits den technischen Zweig und machte mehrere Praktika in Richtung Elektrik.

Ein Elektriker hat drei wesentliche Aufgabenbereiche: Die Installation der elektrischen Energieversorgung. Das Einrichten von Systemen oder Anlagen und das Warten bei Störungen, Defekten oder Netzwerkfehlern. Dabei hat der Auszubildende die Wahl aus zwei Fachrichtungen, Energie- und Gebäudetechnik oder Automatisierungs- und Systemtechnik.

Ausbildung direkt am Objekt

Weiss, der der in Energie- und Gebäudetechnik ausbildet, hatte für das bereits begonnene Ausbildungsjahr sogar eine Auswahl an Bewerbern. Er bemerkt, dass der Beruf des Elektrikers durchaus noch zu Beliebteren im Handwerk gehört. Auch die Berufsschulklassen in Ravensburg seien voll. Seine beiden neuen Azubis seien beide im zweiten Lehrjahr eingestiegen, sagt er. Der eine habe bereits eine Ausbildung als Schreiner, der andere ein Berufsgrundbildungsjahr. Zusätzlich zur Berufsschule besuchen die Auszubildenden regelmäßige Fortbildungen bei der Handwerkskammer in Friedrichshafen. Im Vergleich mit der Industrie, die hauptsächlich in Lehrwerkstätten ausbildet, lernen die Auszubildenden im Handwerk direkt am Objekt, draußen auf der Baustelle, beim tatsächlichen Arbeiten. Das ist für Ruf ein eindeutiger Vorteil.

Am besten gefällt Ruf die Vielseitigkeit in seinem Betrieb. „Selbst wenn ich einen Tag lang Steckdosen verkabeln muss, so ist jede Baustelle doch anders“, erklärt er. „Die Bereitschaft zum Mitdenken und körperliche Fitness sind ebenfalls wichtige Voraussetzungen für den Beruf“, sind sich die beiden einig.

Gute Leute sind schwer zu halten

Prinzipiell ist der Beruf auch für Frauen geeignet. Große, schwere Maschinen werden zwar ab und zu benötigt, aber das sei nicht die Regel, sagt Weiss, der auch schon Praktikantinnen hatte. Bei den Bewerbungen sehe es in dieser Hinsicht aber eher dünn aus, gibt er zu.

Eine Weiterbildung, wie den Handwerksmeister oder Techniker kann sich Ruf nach der Ausbildung gut vorstellen. Weiss ist sich bewusst, dass es schwierig ist „so gute Leute wie Ruf zu halten“. Zukunftssicher ist auch die Fortbildung zum Gebäudeenergieberater oder doch ein weiterführendes Studium. Die Handwerksausbildung verspricht auf jeden Fall eine ausgezeichnete Basis.