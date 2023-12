Jugendliche zündeln in Tiefgarage

Am Samstag meldeten Anwohner gegen 16.45 Uhr einen Brand in einer Tiefgarage in der Ammannstraße in Isny. Laut Zeugen befanden sich in der leerstehenden Garage mehrere Jugendliche. Die Zeugen nahmen ein Knallgeräusch, ähnlich eines umsetzenden Feuerwerkskörpers wahr, bevor mehrere Jugendliche die Garage verließen. Kurz darauf stellte die eintreffende Feuerwehr einen komplett verbrannten Bürostuhl in der Tiefgarage fest.

Das Feuer hatte sich in der Garage nicht weiter ausgebreitet, so dass glücklicherweise nur der Bürostuhl beschädigt worden war. Die Polizei leitete ein Ermittlungsverfahren wegen eines Brandstiftungsdeliktes gegen die bislang unbekannten Täter ein. Hinweise zu den Tätern nimmt das Polizeirevier Wangen entgegen, Telefon 07522/9840.