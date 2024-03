Josefskapelle wird nach sieben Jahren wiedereröffnet

Sieben Jahre lang ist die Josefskapelle in der Isnyer Vorstadt saniert worden. Nun öffnet sie am Sonntag, 17. März, um 14.30 Uhr, erneut ihre Pforten. Dazu laden die katholische Gesamtkirchengemeinde Isny und die AG Heimatpflege Isny ein.

Gezeigt wird ein Film über die siebenjährigen Sanierungsarbeiten. Eingeweiht wird die Kapelle auch musikalisch durch Ann-Christine Rose-Choi an der Oboe und Christian Schmid am Klavier. Im Anschluss an die offizielle Feier begleitet Kirchenführerin Petra Frey die Gäste durch das frisch sanierte Gotteshaus. Neben Vertretern der katholischen Kirchengemeinde Isny stehen auch Rudi Daumann und Liane Menz von der AG Heimatpflege bereit, um die Fragen der Gäste zu beantworten.