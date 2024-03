Die Josefskapelle in der Isnyer Vorstadt ist ab sofort wieder täglich für die Öffentlichkeit zugänglich. Am Sonntag wurde sie im feierlichen Rahmen nach langer Renovierung wiedereröffnet. „Ich freue mich, dass sie so schön geworden ist“, sagt der katholische Pfarrer Edgar Jans in der gut gefüllten Kapelle und würdigte die gute Tat, die alle Beteiligten vollbracht haben.

Lange mussten die Vorstädter aus Isny warten, bis sie endlich wieder in ihre Josefskapelle dürfen. Sieben Jahre war der zentrale Ort auf dem Vorstadtfriedhof für die Öffentlichkeit gesperrt. 2016 sollte die aufwendige Renovierung angegangen werden und die Eingangstür schloss sich.

Was seither geschah, zeigte ein liebevoll gemachter Film von Liane Menz, der am Sonntag den Gästen in der Kapelle vorgeführt wurde. Zu sehen war, dass die Bausubstanz nach mehr als 250 Jahren ihre beste Zeit deutlich hinter sich hatte. Wo auch immer die Handwerker genau hinschauten, kamen schwer gezeichnete Balken zum Vorschein.

Klar war damit: Wenn die 1760 eingeweihte Kapelle noch weitere Jahrhunderte „ein offenes Feuer zum Himmel“ sein sollte, wie es Jans im Geleitwort zu einem kleinen Josefskapellen-Büchlein ausdrückte, musste richtig angepackt werden - und das mit dem Druck wie bei einer Operation am offenen Herzen. Denn damit das Deckengemälde im Innern der Kapelle nicht beschädigt wurde, war aber äußerste Vorsicht geboten. Und Geduld war nötig. Denn bis es endlich losging, dauerte es Jahre.

Seit Frühjahr 2021 wurde wirklich renoviert

Gesamtkirchenpflegerin Silke Sautter berichtete, wie lange es brauchte, ehe tatsächlich mit den ersten Arbeiten begonnen werden konnte. Verzögerungen gab es nicht zuletzt wegen des Landesdenkmalamts, das die Baumaßnahmen zuerst absegnen musste. Zuvor hatte es krankheitsbedingt auch einen Wechsel beim zuständigen Architekten gegeben. Und Fördergelder mussten ebenfalls reichlich beantragt werden. Als die Baufreigabe erteilt war, passierte wieder nichts, weil nun noch die Genehmigung des zweiten Bauabschnitts notwendig war.

Im Frühjahr 2021 war es dann allerdings soweit. Das Dachkonstruktionen der Kapelle und des Turms wurden frisch gemacht. Auch das Kreuz auf der Spitze bekam ein neues Antlitz. Es wurde gehämmert, gesägt und geschraubt. Ende 2023 waren die Arbeiten schließlich abgeschlossen, inklusive derer am Deckengemälde, das hier und dort ausgebessert werden musste, wo vorher mehrere hundert Schrauben zur Stabilisierung gesetzt worden waren. Etwa 926.000 Euro kosteten alle Maßnahmen insgesamt, erklärte Sautter.

Zur freudigen Wiedereröffnung hatte die katholische Kirche gemeinsam mit der Arbeitsgemeinschaft Heimatpflege eingeladen. Schnell war in der kleinen Kapelle kein Sitzplatz mehr frei, doch auch diejenigen, die stehen mussten, wurden reich erfüllt von den Klängen von Kirchenmusiker Christian Schmid am Klavier und Ann-Christine Rose-Choi an der Oboe.

Nicht nur sie bekamen reichlich Beifall für ihre Beiträge, sondern auch Menz für ihren etwa 20 Minuten langen Film. Der Dank des Pfarrers galt aber nicht nur ihnen, Sautter und den Heimatpflegern um Rudi Daumann und Petra Frey, sondern auch den Handwerkern, die zum Gelingen der Renovierung wesentlich beitrugen.

Eine Führung in der Josefskapelle gibt Petra Frey von der AG Heimatpflege am Dienstag, 14.30 Uhr, in der Isnyer Vorstadt.