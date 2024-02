Ein Ein-Personen-Stück erleben die Zuschauer im Roten Salon im Schloss Isny am Samstag, 16. März, um 19 Uhr. Janne Wagler spielt „Camille Claudel. Bildhauerin“.

In dieser Inszenierung wird Camille Claudels Innenleben in all seiner Brüchigkeit dem Publikum nahegebracht, heißt es in der Ankündigung. Es ist die Geschichte einer Künstlerin, der es nicht gelang, ihren Platz als Bildhauerin zu finden. Für die Dauer des Stückes ist Janne Wagler Camille Claudel - und hat damit das Publikum vielerorts begeistert, heißt es.

Camille Claudel, 1864 geboren, modelliert schon als Zwölfjährige die ganze Familie: Vater, Mutter, Bruder, Schwester - alle müssen ihr Modell sitzen. Camilles Hände beleben den Stein und die Erde. Sie ertrotzt sich ihren Weg als Bildhauerin, zum Entsetzen der Mutter.

Ihre große Liebe war der Bildhauer Rodin. Aber im Schatten Rodins namenlos eingehen in seinem Ruhm? Wohin dann mit den eigenen Ideen? Sie bittet Rodin um die Heirat, er lehnt ab. Camille Claudel arbeitete oft bis zur Erschöpfung hat dennoch immer wieder Geldsorgen. Ihre großen Erwartungen werden enttäuscht und schlagen um in Hass, Angst und Wahn. Die gescheiterte Künstlerin wird weggesperrt: Dreißig Jahre Irrenanstalt, auf Veranlassung von Mutter und Bruder, bis zu ihrem Lebensende.

Karten zu 22 Euro sind nur an der Abendkasse erhältlich, telefonische Anmeldung bei der Kunsthalle im Schloss, Telefon 07562/914100.