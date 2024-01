Jakob Moch vom WSV Isny startet bei der Jugend-Olympiade

Das Olympia-Outfit hat Jakob Moch schon erhalten. Am Mittwoch geht sein Flieger nach Gangwon, Südkorea, zur Jugend-Olympiade.

Der Deutschlandpokalsieger des letzten Jahres gilt als eines der größten Langlauftalente in Deutschland. Schon früh hatte sich der jüngere Bruder von Friedrich Moch, der zuletzt den zweiten Platz bei der Tour de Ski erreichte, für die Olympischen Jugend-Winterspiele in Position gebracht. Seit seinen ersten Deutschlandpokal-Rennen war die Nominierung fix.

Moch hofft auch auf einen Startplatz in der Staffel

Nachdem er letztes Jahr bei der Europa-Variante des Olmpischen Kommitees in Italien schon internationale Rennsportluft schnuppern konnte und auch bei den OPA-Games in Frankreich startete, wird dies sein erster Übersee-Wettkampf sein. Die Ski sind schon seit zehn Tagen im Container unterwegs nach Asien.

Sportlich stehen für den jungen Mann vom WSV Isny zwei Einzelrennen auf dem Programm: ein Skating-Sprint und ein Distanzrennen in der klassischen Technik. Umgekehrt wäre es dem zielstrebigen Langläufer lieber gewesen. Den Abschluss der olympischen Jugendspiele bilden die Staffelwettkämpfe. Moch hofft auf einen Startplatz und lässt augenzwinkernd erkennen, dass eine Medaille sein Ziel ist. Zuzutrauen ist ihm viel, denn aktuell befindet er sich in Topform und führt die Deutschland-Pokal-Wertung an.