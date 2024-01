Jakob Moch sichert sich Gold in Südkorea

Für den Langläufer Jakob Moch vom WSV Isny hätten die olympischen Jugendwinterspiele im südkoreanischen Gangwon kaum besser beginnen können. Der 17-Jährige gewann im Sprint die Silbermedaille und am Dienstag über die 7,5 Kilometer im klassischen Stil sogar die Goldmedaille. Jakob Moch, Bruder des Weltklasse-Langläufers Friedrich Moch, hat bei den Jugendspielen in Südkorea am Donnerstag in der Staffel noch eine weitere Medaillenchance.

Im Einzel über 7,5 Kilometer im klassischen Stil kam Jakob Moch 5,4 Sekunden vor seinem Teamkollegen Jonas Müller ins Ziel und krönte sich damit zum Jugend-Olympiasieger. „Mit der Medaille um den Hals realisiert man dann so langsam den Erfolg. Es ist einfach ein cooles Gefühl“, sagte Moch bei der Siegerehrung. Schon mehr als einen Kilometer vor dem Ziel sei dem Isnyer klar gewesen, dass es klappen könnte. Für Müller war es „absolut geil, dass es zwei Athleten von Team D auf das Podest geschafft haben“. Dritter wurde der Franzose Quentin Lespine.

Eishockeytalent schafft es nicht ins Finale

Für das deutsche Team war es bereits die achte Gold- und die fünfte Silbermedaille bei den Jugendspielen in Südkorea. Für die Eishockeyspielerin Hanna Weichenhain vom EV Lindau ist dagegen der Goldtraum geplatzt. Die Stürmerin verlor mit der deutschen U16-Mannschaft im Halbfinale gegen Schweden mit 1:6. Im Spiel um Platz drei treffen Weichenhain und ihre Teamkolleginnen am Mittwoch (2 Uhr deutscher Zeit) auf die Schweiz.

Am Donnerstag endet die Jugend-Winterolympiade nach der Mixed-Staffel über 4x5 Kilometer. Auch dort hat das deutsche Team um Jakob Moch noch mal Chancen auf einen Podestplatz.