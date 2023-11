Als Zeichen der Solidarität hat die Stadt Isny Ende Oktober vor dem Rathaus eine Israel-Flagge gehisst. Dort hing sie aber nur wenige Tage lang. Wie die Polizei in Ravensburg am Montag bestätigte, wurde die Flagge von Unbekannten erst beschädigt, dann heruntergerissen und nach Informationen von Schwäbische.de zerstört.

Schon kurz nach dem Angriff der Terrororganisation Hamas auf Israel am 7. Oktober hatte Bürgermeister Rainer Magenreuter angekündigt, dass die Stadt Isny aus Solidarität eine israelische Flagge hissen wolle. Da im Rathaus aber keine vorrätig war, musste erst eine bestellt werden ‐ und diese auch noch an einen der drei Fahnenmasten in der Wassertorstraße passen.

Bis solch eine Flagge endlich geliefert war, vergingen ein paar Wochen. In den letzten Oktobertagen dann aber fand eine Israel-Flagge neben denen von Deutschland und der Europäischen Union ihren Platz vor dem Rathaus.

Hinweise an die Kriminalpolizei

Doch lange ging das nicht gut. Es passierte, was gerade deutschlandweit an vielen Orten geschieht: Zunächst hätten bislang unbekannte Täter zwischen dem 27. und 30. Oktober die Flagge vor dem Isnyer Rathaus beschädigt, heißt es in einer Mitteilung der Polizei in Ravensburg.

Mutmaßlich am Abend des 31. Oktober hätten Unbekannte dann die Flagge heruntergerissen und dabei auch das Quergestänge des Masts beschädigt. Ob es sich bei den beiden Taten um dieselben Täter handele, sei derzeit unklar.

Mehr Details könnten aus ermittlungstaktischen Gründen derzeit nicht genannt werden. Die Abteilung Staatsschutz der Kriminalpolizei ermittle, heißt es weiter. Hinweisen nähmen die Ermittler unter Telefon 07541/701‐0 entgegen.

Trotz der Zerstörung der Israel-Flagge entschied sich die Stadt Isny, eine neue aufzuhängen. Das Zeichen der Solidarität ist nun allerdings nicht mehr vor dem Rathaus zu sehen, sondern in der Espantorstraße. Dort hängt die Flagge hoch oben an einer Stange und ist damit deutlich schwerer zu erreichen als am vorherigen Standort.