Thomas Herz ist in den vergangenen 30 Jahren zu einer Institution in Isny geworden. Er ist kaum mehr wegzudenken, als der Mann mit dem Taktstock in der Hand, der beim Kinder- und Heimatfest bei der Stadtkapelle vorneweg läuft, der beim Herbst- und Frühjahrskonzert im Kurhaus vor dem Orchester steht und der unzähligen Kindern und Jugendlichen mit der Pikkolino Band den Einstieg in die Blasmusik eröffnet hat. Er selbst hat bereits mit 16 Jahren sein Musikstudium im Hauptfach Trompete am Richard-Strauß-Konservatorium München begonnen. Seit 45 Jahren unterrichtet er als Lehrer an der Jugendmusikschule Württembergisches Allgäu (JMS) und engagiert sich hier in Isny für die Bläserklassen an den Schulen. Außerdem leitete er jahrelang die Zweigstelle der JMS in Isny. Und dennoch wird er nächstes Jahr seinen Taktstock als Stadtmusikdirektor niederlegen. Das erste Dirigat kam zufällig, erzählt er: „Bei der Musikkapelle Schwarzenbach ist der Dirigent ‚abhanden‘ gekommen. Als mich ein Kollege der Musikschule fragte, ob ich es einmal versuchen möchte, hat mir das so viel Freude bereitet, dass ich seitdem richtiggehend infiziert bin“, sagt der studierte Musiker. Der Dirigent der Stadtkapelle Isny sagt über sich selbst: „Ich bin immer noch vor jedem Auftritt nervös. Aber sobald ich den Taktstock in der Hand habe, meine Musiker vor mir sehe, tauche ich ein in das Stück und die Nervosität ist wie weggeblasen“. Im Interview blickt er zurück auf die Jahrzehnte seines musikalischen Schaffens.

Es ist kaum vorstellbar, aber werden Sie wirklich demnächst Ihren Taktstock niederlegen?

Thomas Herz: Als Stadtmusikdirektor, tatsächlich. Bei der Pikkolino Band und an der Jugendmusikschule mache ich aber noch weiter. Und da mein Vorruhestand erst zum 31. August nächstes Jahr beginnt, freue ich mich noch auf ein Kirchenkonzert und das Kinderfest im nächsten Jahr. Außerdem feiert die Stadtkapelle im Juni 2024 ihren 200. Geburtstag. Für dieses Programm sind wir bereits in der Vorbereitungsphase.

Wie viele Taktstöcke haben Sie oder gibt es nur den einen?

Eigentlich ja, denn ich habe zwar mehrere daliegen, aber ich benütze doch immer wieder am liebsten denselben.

Wie entsteht das Programm für ein Konzert der Stadtkapelle?

Für das letzte Herbstkonzert habe ich mir über die übliche Stückauswahl hinaus die Zeit genommen, sämtliche Musikstücke der zurückliegenden 30 Jahre, die wir zusammen einstudiert und aufgeführt haben, zu katalogisieren. Denn die Musiker durften mitbestimmen, welche Stücke sie als „Best of“ aufführen wollten. Es sind unglaubliche 190 Musikstücke auf der Liste gestanden. Wenn ich ein Programm zusammenstelle, orientiere ich mich an den Fähigkeiten der Musiker, die in den letzten Jahren unglaublich zugenommen hat. Außerdem überlege ich mir für das Publikum immer ein Motto, das sich durch den Abend zieht.

Kommen Sie aus einer musikalischen Familie?

Wenn Sie instrumental meinen, dann nicht. Aufgewachsen bin ich auf einem Bauernhof und meine Mutter hat aber immer schon gerne gesungen. Als Schüler war ich längere Zeit in der Knabenschola der örtlichen Kirche in Wangen und der damalige Dirigent war sehr genau und pedantisch, was die Qualität und Ausführung betrafen. Ich glaube, das hat mich nachhaltig geprägt (lacht). Ich ‚quäle‘ meine Musiker auch heute noch manchmal mit meinem Anspruch an Präzision. Bisher waren die Rückmeldungen danach aber immer durchwegs positiv.

Was waren für Sie herausragende Erlebnisse und was war die größte Herausforderung der letzten 30 Jahre?

Musikalisch herausragend war auf jeden Fall das Wertungsspiel des Allgäu-schwäbischen Musikbundes mit der Stadtkapelle 2003 in Hergensweiler. Wir haben den „Orient Express“ aufgeführt und die höchste Punktzahl von allen Teilnehmern erreicht. Das hat uns allen einen nachhaltigen Schub gegeben.

Andere Höhepunkte auf die ich gerne zurückblicke, waren die zahlreichen Konzertreisen und Fahrten in die Partnerstädte. Eine große Herausforderung für die Stadtkapelle war im Jahr 2015. Damals ging es um die inhaltliche Orientierung und die Strukturierung.

Wir hatten Probleme genügend Nachwuchs zu bekommen. Seitdem bin ich verstärkt dran die Jugendarbeit zu intensivieren, mit der Pikkolino Band und der Stadtjugendkapelle sind wir auf einem guten Weg.

Gibt es ein Ritual, das Sie vor dem Konzert vollziehen, damit alles gut abläuft?

Ja, ein letztes intensives Partiturstudium und eine kurze Ruhephase mit autogenem Training sind mir vor jedem größeren Auftritt mit der Stadtkapelle sehr wichtig.

Ist schon einmal etwas richtig schiefgegangen bei einem Auftritt?

Nicht wirklich, aber ein kurzer Licht- und Stromausfall während eines Konzertes sorgte für Schrecksekunden als wir gerade die Musik aus dem Film „Untergang der Titanic“ spielten. Zum Glück an einer Stelle, die meine Musiker auswendig überbrücken konnten bis es wieder hell wurde.

Wer oder welcher Musikstil hat Sie besonders geprägt? Wie haben Sie die Trompete als ihr Musikinstrument entdeckt?

Zu einem großen Teil war das sicher in erster Linie mein erster Musiklehrer Alfred Gross, er war Trompetenlehrer an der JMS. Seine feine Art des Musizierens und Vision was gute Blasmusik auszeichnet, begleitete mich über viele Jahre und faszinierte mich immer wieder aufs Neue. Prägende Erlebnisse waren später die Kontakte und gemeinsamen Orchesterprojekte mit Koryphäen der Szene wie Jan van der Roost, Johan de Meij und Alfred Reed, die ich in Rahmen meiner Arbeit mit dem Sinfonischen Blasorchester SBOWA kennenlernte. Meinen Musikstil würde ich als symphonisch, bildhaft beschreiben. Ich möchte, dass unsere Zuhörer genauso wie ich in die Musik eintauchen können und sie sich Bilder dazu vorstellen können. Musical und Filmmusik sind die Genres, die mich am meisten reizen. Ich freue mich sehr, dass ich die Freiheit habe, das mit meiner Stadtkapelle zu spielen.

Welche Orchester und Kapellen haben Sie in Ihrer Laufbahn bis heute geleitet?

Angefangen hat es 1983, damals wurde ich mit 23 Jahren Dirigent des Musikvereins Schwarzenbach und leitete diesen bis 1999. Ich gründete in dieser Zeit die Jugendkapelle Schwarzenbach/Roggenzell/Primisweiler und leitete sie mehrere Jahre. In den Jahren 1985 bis 1990 war ich als städtischer Musikdirektor für das Jugendblasorchester Wangen verantwortlich. Bei der Gründung des Sinfonischen Blasorchesters Württembergisches Allgäu (SBOWA) 1992 war ich einer der Initiatoren und dirigierte das Orchester vier Jahre.

Viele Jahre war ich Trompeter in der Stadtkapelle Wangen und im Landesblasorchester Baden-Württemberg. In den Jahren 2004 bis 2008 wurde ich zum zweiten Dirigenten des Kreisverbandsjugendblasorchesters Ravensburg berufen. Seit 30 Jahren bin ich der Stadtkapellmeister in Isny und habe 1994 die Pikkolino Band gegründet. Für die JMS übernahm ich 2004 die Zweigstellenleitung in Isny und gründete dort 2015 eine Bigband, die auch schon in einem Frühjahrskonzert der Stadtkapelle mitwirkte.

Was bedeutete Ihnen die Ernennung zum Stadtmusikdirektor vor elf Jahren?

Das war eine große Wertschätzung der Stadt, ich habe mich sehr geehrt gefühlt. Aber vor allem freue ich mich, dass die Stadt Isny erkannt hat, wie wichtig musikalische Bildung für Kinder ist. Das schult die Kreativität und das Durchhaltevermögen. Meiner Meinung nach zwei wichtige Punkte für das ganze Leben und ein Beitrag zur Entwicklung einer starken Persönlichkeit.

Welche Veranstaltungen in Isny waren Ihnen immer besonders wichtig?

Zum einen natürlich das Kinderfest. Das bedeutete für uns immer vier Tage pure Unterhaltungsmusik. Für mich persönlich war es jedoch jedes Jahr das Herbstkonzert, da die Besucher die Blasmusik ganz anders wahrnehmen können.

Ohne Ihre Weitsicht wären die musikalischen Erfolge der von Ihnen geleiteten Orchester nicht möglich gewesen. Wie haben Sie es geschafft, Ihre Schützlinge immer wieder zu motivieren?

Eigentlich müssten Sie die Musiker fragen, die schon jahrelang in der Stadtkapelle dabei sind. Ich weiß, dass es nicht immer allen gefallen hat, dass ich sehr detailliert gearbeitet habe. Aber damit habe ich immer versucht, das Beste aus jedem herauszuholen und die Musik in den Vordergrund zu stellen.

Brauchen Sie manchmal einen Ausgleich zur Musik?

Ich bin gerne mit meiner Frau in der Natur, um wieder Kraft zu tanken. Seit einem Jahr habe ich auch einen Schrebergarten. Wer mich im Ruhestand sucht, kann mich dort finden.