Isnys Langläufer beginnen ihre Saison

(sz) Mit der dritten Etappe des Deutschlandpokals startet für die Langläufer die Wintersaison auch auf nationaler Ebene. Im 1600 Meter hoch gelegenen Galtür im österreichischen Paznaun sind drei Isnyer mit von der Partie. Amelie Hofmann, Tim Paitz und Jakob Moch vertreten die Farben des WSV Isny bei Deutschlands wichtigster Langlaufserie. Die größte Erfahrung hat dabei Amelie Hofmann. Die Bundespolizistin war in der vergangenen Saison vorwiegend international im Alpencup im Einsatz und hat am vergangenen Wochenende den 15. Platz im schweizerischen Goms erzielt.

Tim Paitz möchte laut Mitteilung mit einem guten Ergebnis seinen Platz im baden-württembergischen Landeskader festigen. Der amtierende baden-württembergische Jugendmeister hatte in der Vorbereitungsphase auf ein Trainingslager in Skandinavien verzichtet und sich stattdessen auf den heimischen Loipen sowie im Alpenraum vorbereitet.

WSV-Talent strebt Qualifikation für Olympische Jugend-Winterspiele an

Ein großes Ziel verfolgt Jakob Moch: Mit einem erfolgreichen Wettkampfwochenende kann sich der Abiturient aus Isny für die Olympischen Jugend-Winterspiele in Südkorea qualifizieren. Eine Sichtung des Deutschen Skiverbandes in Oberhof absolvierte der Vorjahressieger mit Bravour und hat somit schon einen Fuß in der Tür nach Gangwon. Den jungen Isnyer sah man in den vergangenen Tagen oft im Skistadion Isny beim Training. Der Frühwinter bescherte sehr gute Trainingsmöglichkeiten.