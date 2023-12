Für Bürgermeister Rainer Magenreuter hat das Jahr 2023 mit seiner Wiederwahl im November ein echtes Highlight hervorgebracht. Neben diesem persönlichen Erfolg durfte er sich auch über die Eröffnung der neuen Verbundschule und des neu gestalteten Marktplatzes freuen. Im großen Jahresinterview blickt der 57-Jährige auf die zurückliegenden Monate, bewertet die aktuellen Herausforderungen und erklärt, wie er die künftigen Aufgaben angehen will.

Herr Magenreuter, hat sich nach Ihrer Wiederwahl zum Isnyer Bürgermeister am 12. November etwas verändert? Sind Sie womöglich sogar etwas gelassener geworden?

Magenreuter: Ich habe bereits der Wahl mit Gelassenheit entgegengesehen. Das wäre auch so gewesen, wenn ich einen Gegenkandidaten oder eine Gegenkandidatin gehabt hätte. Ich finde das Ergebnis von fast 92 Prozent immer noch sensationell, weil Isny eine kritische Stadt ist - Stichwort Freie Reichsstadt. Deshalb habe ich mich sehr über diese große Zustimmung gefreut und darüber, weiter der Isnyer Bürgermeister sein zu dürfen. Die Herausforderungen sind aber in der neuen Amtszeit die gleichen und werden leider nicht weniger, insofern hat sich nichts verändert.

Überwiegt die Freude über die Zustimmung oder die Enttäuschung über die geringe Wahlbeteiligung von 24 Prozent?

Die Freude überwiegt ganz klar. Ich sehe die geringe Wahlbeteiligung auch nicht mit mir verbunden, sondern das ist leider ein bedauerlicher allgemeiner Trend, auch in vielen anderen Städten. Das macht mir Sorgen, dass in unserem freien Land so Wenige von ihrem Grundrecht der Demokratie Gebrauch machen und zum Wählen gehen.

Ihre Stellvertreterin Sibylle Lenz hat in ihrer Funktion als Vorsitzende des Gemeindewahlausschusses vor wenigen Tagen gesagt, sie wisse, dass Ihnen Isny sehr am Herzen liege. Sie wünschte sich deshalb Visionen, um Isny noch attraktiver zu machen. Was stellen Sie sich für die kommenden acht Jahre vor?

Visionen sind etwas Gutes, aber ich bremse da bewusst. Wir haben große Herausforderungen wie die Finanzlage, Flüchtlinge, Wohnungsnot, Energiewende, Digitalisierung und ein umfangreiches Pflichtprogramm, zum Beispiel für Kinderbetreuungsplätze und Feuerwehr. Wenn wir das alles in den nächsten acht Jahren gut lösen, können wir mehr als zufrieden sein, das ist Vision genug.

Etwas Bahnbrechendes wie die Landesgartenschau für Wangen und der Center Parcs für Leutkirch sehe ich für Isny in der nächsten Zeit nicht. Rainer Magenreuter

Wir hatten vor über zehn Jahren die große Vision eines Neuen Stadttores, das die Mehrheit der Bürgerinnen und Bürger aber damals in einem Bürgerentscheid abgelehnt hat.

Sie haben die Finanzen als eine der großen Aufgaben angesprochen. Wie soll es gelingen, den riesigen und immer noch wachsenden Schuldenberg wieder abzubauen? Wie mir scheint, ist das eine Aufgabe, die sich über Generationen hinziehen könnte.

Große Bauprojekte, wie zum Beispiel Stadtsanierung und Schulneubau, werden in der Regel auf 50 Jahre abgeschrieben. Das ist mir aber zu lang, um unsere Schulden wieder zu tilgen. Acht Jahre, eine Bürgermeister-Wahlperiode, ist aber unrealistisch. Ein realistisches Ziel für den Schuldenabbau liegt irgendwo dazwischen. Aber um das zu schaffen, muss an vielen Stellen angesetzt werden. Eine davon sind Steuererhöhungen, die der Gemeinderat in seiner letzten Sitzung erfreulicherweise beschlossen hat, wenn auch nicht ganz in der Höhe, wie von mir vorgeschlagen. Die Bereitschaft zum Sparen muss natürlich da sein, auch wenn es wirklich nicht leicht ist. Die Ausgaben sind so stark gestiegen, zum Beispiel um mehrere Millionen bei den Personalkosten und bei der Kreisumlage, dass es unmöglich ist, diese Summen an einer anderen Stelle in gleicher Höhe einzusparen.

Um diese Aufgaben zu schaffen, braucht es ein gutes Team und ein gutes Umfeld. Fangen wir im Rathaus an. In der jüngeren Vergangenheit mussten Sie langjährige, sehr erfahrene Mitarbeiter, nicht selten an wichtigen Stellen, in die Rente gehen lassen oder weg von Isny wechseln sehen. Das macht die Sache nicht gerade leichter, oder?

Auch wenn ich die Abgänge sehr bedaure, haben wir trotz der Wechsel ein super Team. So hat jetzt unser neuer Stadtbaumeister Michael Dirner begonnen, von dem ich einen sehr guten Eindruck habe. Mit der neuen Kämmerin Christiane Höllring haben wir ab Januar eine gute Nachfolgerin für Werner Sing, und deren Stellvertreter Andreas Mayer hat die Lücke in den letzten Monaten hervorragend ausgefüllt. Auch in den anderen Fachbereichen sind wir gut besetzt und wieder fast vollständig. Leider wird es immer schwieriger, Personal zu finden, deshalb mussten wir manche Stellen mehrfach ausschreiben.

Welche Erwartungen haben Sie an den Gemeinderat, der sich nach der Kommunalwahl im Juni neu zusammengestellt präsentieren wird?

Mein Wunsch ist, dass der Gemeinderat möglichst repräsentativ die Bevölkerung unserer Stadt abbildet. Wir haben zum Beispiel zu wenig Frauen im Gremium. Auch bei Altersstruktur und den Berufen würde ich mir eine bessere Durchmischung wünschen. Jüngere sind absolut unterrepräsentiert. Andererseits ist das auch nachvollziehbar, dass gerade diese Altersklasse mit Beruf und Familie oft voll ausgelastet ist. Mit der Abschaffung der unechten Teilortswahl machen wir jetzt die Wahl einfacher und ich hoffe ich sehr auf engagierte Kandidatinnen und Kandidaten und eine gute Wahlbeteiligung.

Gewählt wird im Juni auch ein neuer Kreistag. Es ist eine Selbstverständlichkeit, dass Sie wieder kandidieren, oder?

Absolut. Ein Bürgermeister gehört in den Kreistag. Denn da werden wichtige Entscheidungen getroffen, die die Stadt und unsere ganze Region betreffen.

Vor der Bürgermeisterwahl im Jahr 2015 sind Sie bei den Freien Wählern ausgetreten, weil diese Ihren damaligen Gegenkandidaten unterstützten. Ist es eigentlich denkbar, dass Sie noch einmal Mitglied einer Partei oder eines politischen Vereins werden?

Nein, das ist für mich durch. Ich bin und bleibe parteilos und freue mich immer, wenn ich so tituliert werde.

Im Wahlkampf haben Sie sehr betont, dass Ihnen der Zusammenhalt wichtig ist. Ich verstehe nicht ganz, warum Sie dann wegen des Neubaus der Verbundschule die Nachbarkommunen zur Kasse bitten wollen. Ist das wirklich der richtige Weg?

Wir haben gar keine andere Wahl. Wenn mir als Bürgermeister der Stadt Isny ein Gerichtsurteil diese Chance eröffnet, kann ich nicht anders, denn meine Aufgabe ist es, mit dem Isnyer Steuergeld sparsam zu wirtschaften, zumal in der schon angesprochenen Haushaltssituation. Würde ich dieses Geld nicht einfordern, würden auch Kommunalaufsicht und Rechnungsprüfungsamt zurecht einschreiten. Leider ist das Verfahren nach dem Urteil extrem kompliziert und ich kenne niemanden, der dieses Urteil in dieser Form gut findet. Hier ist aus meiner Sicht das Land gefordert, ein klare und einfache Regelung festzulegen.

Was ich vermisst habe, als das Thema jüngst im Gemeinderat vorgestellt wurde, war so etwas wie Dankbarkeit den Nachbargemeinden gegenüber, dass diese schon so lange ihre Schüler nach Isny schicken und dadurch den Schulstandort stärken. Es gab Jahre, da konnte etwa die Werkrealschule nur überleben, weil es für die jeweiligen Jahrgänge genügend Anmeldungen aus Bayern gab.

Stimmt, das hätten wir etwas anders darstellen können. Andererseits haben die umliegenden Gemeinden und der Freistaat Bayern bisher auch bares Geld gespart, weil deren Schülerinnen und Schüler bei uns auf die Schule gehen können, wofür bisher für die weiterführenden Schulen nichts bezahlt wurde.

Was aber macht dieses Urteil und seine Folgen mit dem Verhältnis von Isny zu seinen Nachbargemeinden?

Das Verhältnis ist und bleibt sehr gut! Auf der Bürgermeisterebene funktioniert es wirklich super, wir haben einen regelmäßigen und guten Austausch und arbeiten in vielen Bereichen hervorragend und erfolgreich zusammen, auch über die Landesgrenze hinaus, zum Beispiel im Wasser- und Abwasserzweckverband mit dem Markt Weitnau, in der Arbeitsgemeinschaft Eistobel oder in der Jugendmusikschule Württembergisches Allgäu.

Noch ein weiteres Beispiel für den Zusammenhalt, diesmal weit über die Region hinaus, sind diverse Flaggen, die vor dem Isnyer Rathaus wehen oder geweht haben. Erst war es eine ukrainische Flagge, dann eine israelische, zuletzt wurde eine Friedensflagge gehisst. Was macht es mit Ihnen, dass offenbar Menschen hier leben, die es für eine Zumutung halten, eine Israelflagge zu sehen und diese deswegen zerstören?

Das schockiert mich. Als ich die zerstörte Flagge gesehen habe, war ich wirklich fertig, das hätte ich mir zuvor in unserer Stadt Isny nicht vorstellen können. Zumal wenn man gesehen hat, wie grausam die Hamas am 7. Oktober in Israel Verbrechen verübt hat. Es ist schlimm, dass der von der Terrororganisation Hamas ausgelöste Konflikt im Nahen Osten bis ins Allgäu reicht und die Solidaritätsbekundung mit dem angegriffenen israelischen Volk sabotiert wird.

Was muss sich ändern?

Die politische Situation im Nahen Osten, wie auch in der Ukraine ist extrem schwierig. Wichtig ist, dass wir die Diskussionskultur verbessern und andere Meinungen akzeptieren, ohne dass mutwillige Beschädigungen oder Verletzungen erfolgen. Mit den Flaggen am Rathaus möchte ich ein Zeichen der Solidarität mit den Opfern setzen und zudem mit gutem Beispiel vorangehen.

Was nehmen Sie sich fürs kommende Jahr vor? Worauf freuen Sie sich besonders?

Privat freue ich mich darauf, dass es nach dem Bürgermeisterwahljahr vielleicht doch ein kleines bisschen ruhiger wird und ich mal wieder mit meiner Frau in den Urlaub oder ab und zu ein Wochenende wegfahren kann. Zudem habe ich immer noch ein bisschen Hoffnung, dass es in den aktuellen Krisen im Laufe des Jahres wieder positive Perspektiven gibt. Außerdem freue ich mich auf viele tolle Veranstaltungen in Isny und viele Begegnungen mit engagierten Isnyer Bürgerinnen und Bürgern.