Isnyer Verein leistet seit fünf Jahren Entwicklungshilfe in Uganda

Seit inzwischen fünf Jahren gibt es den Verein „Wir helfen sehen“ aus Isny schon. In dieser Zeit haben die Mitglieder um Rüdiger Walzer schon vielen Menschen in Uganda mit Sehtests und Augenuntersuchungen geholfen. Das neueste Projekt des Vereins ist der Bau einer größeren Optikerschule bei Massaka. Wie die Situation vor Ort ist, kann Walzer bestens einschätzen, denn er war erst im Oktober wieder für einige Tage in dem ostafrikanischen Land.

„Es ist beeindruckend, was alles entstanden ist“, blickt Rüdiger Walzer auf die vergangenen Jahre zurück. Die Freude bei ihm und den anderen Vereinsmitgliedern ist riesig, wenn sie auf die Entwicklung blicken, den „Wir helfen sehen“ genommen hat. Im Jahr 2018 hat dank Spenden alles mit Sehtests dem Anpassen von Brillen in ugandischen Armenvierteln begonnen. Rüdiger Walzer reiste damals im Frühjahr mit seinen Söhnen Daniel und Julian erstmals nach Kampala und Jinja. Danach ließ die Familie das afrikanische Land und die Umstände dort nicht mehr los.

Optische Grundausbildung

Im Herbst 2018 gründeten sie mit knapp 20 Mitgliedern in Isny den Verein. 2019 fand die nächste Reise der Isnyer nach Uganda statt, danach verhinderte die Corona-Pandemie jahrelang weitere Besuche. Vor wenigen Wochen war es aber endlich wieder soweit. Rüdiger Walzer setzte sich ins Flugzeug und verbrachte zehn Tage in Ostafrika. „Das war sehr emotional, die Studenten, die wir seit Jahren sponsern erstmals persönlich kennenzulernen“, erinnert er sich. Er durfte sich persönlich davon überzeugen, dass die finanzielle Hilfe, die der Verein investiert, gut angekommen ist und zu professionellen Strukturen beigetragen haben. In einer mit Spendengeldern gebauten Optikerschule haben bereits die ersten sechs jungen Menschen ihre optische Grundausbildung abgeschlossen. Zwei von ihnen werden gerade zu Berufsschullehrern fortgebildet. Dies ist nur durch die finanzielle Unterstützung von „Wir helfen sehen“ möglich.

Unbürokratische Hilfe

Ansprechpartnerin vor Ort in Kampala ist für Walzer eine deutsche Lehrerin, die vom Bundesministerium für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (BMZ) unterstützt wird, und die Optikerschule leitet. Aktuell habe gerade der zweite Ausbildungsjahrgang mit sogar zwölf jungen Menschen begonnen, sagt Walzer. „Hilfe zur Selbsthilfe“ sei das Hauptanliegen des Vereins. Allerdings könne es auch sein, dass an der einen oder anderen Stelle mal ganz unbürokratisch Geld investiert werde. Als er gesehen habe, dass es in der Unterkunft der Auszubildenden keine Matratzen gab und es dringend neue Moskitonetze bräuchte, kümmerte sich der Isnyer zügig darum. Für die dauerhafte Unterstützung der Azubis suche der Verein auch Paten in der Optikerszene in Deutschland, sagt Walzer. Suchen und finden will er solche unter anderem auf Messen.

Für das kommende Jahr ist der Bau einer größeren Optikerschule geplant, direkt neben der bereits bestehenden. „Bildung ist der Schlüssel für eine bessere Welt“, ist Walzer überzeugt. Aktuell werde darauf gewartet, dass das BMZ in Deutschland die Fördergelder bewilligt. Sobald es so weit sei, könne der vermutlich drei Monate dauernde Schulbau starten - damit das Projekt in Uganda, in das auch „Wir helfen sehen“ seit Jahren investiert, immer weiter wachsen kann.