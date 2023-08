Isnyer Ultraläufer mit großem Durchhaltevermögen

Sven Zaminer vom TV Isny hatte dieses Jahr den Walser Ultratrail als Saisonhöhepunkt ausgewählt — ein Lauf, der mit seinen 65 Kilometern und 4.200 Höhenmetern als technisch sehr anspruchsvoll gilt. Gleichzeitig findet der Lauf in einer der landschaftlich schönsten Ecken der Allgäuer Alpen statt. Sven Zaminer hatte bei diesem Lauf noch eine Rechnung offen, da dieser bei seiner letzten Teilnahme wegen Gewittergefahr abgebrochen werden musste. Wetterglück hatten die Teilnehmer allerdings dieses Jahr auch nicht, da der Regen vom Start in Hirschegg an ein ständiger Begleiter blieb und die Strecke fast durchgehend aufweichte. Sven Zaminer konnte sich auf der ersten Hälfte der Strecke — Gottesackerplateau, Ifen, Walmendinger Horn — im Vorderfeld platzieren, bevor es auf der zweiten Hälfte um den Widderstein, über die Mindelheimer und die Fidererpass–Hütte wieder zum Ziel ging. Hier zeigte sich der Trainingsrückstand und in den langen Bergabpassagen konnte er seine Stärke nicht mehr ausspielen. Er erreichte dennoch nach 13:39:04 Stunden souverän, aber gezeichnet das Ziel in Hirschegg. Damit platzierte er sich als 63. von 93 Teilnehmern im Gesamtfeld und als 24. in seiner Altersklasse M40.

Ralf Groß vom DAV Isny hatte sich das Bestehen der Härteprüfung beim Großglockner Ultratrail zum Ziel gesetzt. Gewitterwarnungen und Regen veranlassten den Veranstalter, kurzfristig die Strecke der Langdistanz umzuplanen. So fielen zwar 1000 Höhenmeter weg, aber sechs flache Kilometer kamen hinzu, was eine Gesamtstrecke von 116 Kilometern und 5.000 Höhenmetern ergab. Vom Start in Kaprun führte die Strecke rund um das Großglocknermassiv wieder zurück. Ralf Groß startete gut vorbereitet, aber der neue, flache „Anlauf“ von fast 30 Kilometern, bis es zum Aufstieg mit Trailcharakter kam, bereitete ihm früh muskuläre Probleme, die sich in den bergigen Trailpassagen nicht mehr verringern ließen. So war es der mentalen Stärke des Isnyers zu verdanken, dass er nach 27:46:44 Stunden dennoch das Ziel als 161. insgesamt und 34. seiner Altersklasse M50 erreichte. Die hohe Ausfallquote von rund 100 Teilnehmern bestätigten sein Durchhaltevermögen.