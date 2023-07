Isnyer Töpfermarkt macht den Kurpark kunterbunt

Am ersten Augustwochenende verwandelt sich der Kurpark rund um den Bremerweiher in eine kunterbunte Fundgrube für Kunsthandwerk aller Art: Neben Keramik in vielen Variationen, gibt es Schmuck, Holzartikel, Textiles, Schmiede– und Glasarbeiten sowie alte Handwerkskunst zu bestaunen.

Bereits zum 34. Mal folgen zahlreiche Kunsthandwerker der Einladung der hiesigen Töpferei Güttinger und bieten in Isny ihre qualitativ hochwertigen, selbstgefertigten Artikel an. Am Samstag ist der Markt von 10 bis 19 Uhr geöffnet, am Sonntag von 11 bis 18 Uhr.

Am Samstag ist nicht nur der Kurpark von buntem Treiben erfüllt, sondern auch die Innenstadt: Beim Isnyer Händlerflohmarkt zeigt der Einzelhandel von 9 bis 16 Uhr an dekorierten Ständen vor den Ladentüren, was er zu bieten hat. Orangene Sonnenschirme und Sonderangebote laden zum gemütlichen Stadtbummel ein.