Die Sternsingeraktion der katholischen Kirche in Isny hat in diesem Jahr ein Rekordergebnis hervorgebracht. Wie Diakon Jochen Rimmele mitteilte, wurden insgesamt 24.706 Euro gesammelt. „Das war überragend“, lobte Rimmele die vielen Kinder, die tagelang für die gute Sache unterwegs gewesen waren. Das Geld ist für Projekte des Kindermissionswerks in aller Welt, zum Beispiel für Schwester Ingeborg Meroth aus Christazhofen, die sich in Indonesien für Schulbildung auf der Insel Tello einsetzt.

„Gemeinsam für unsere Erde- Amazonien und weltweit“- unter diesem Leitsatz sind Jungen und Mädchen der Seelsorgeeinheit Isny als Sternsinger in der ersten Januarwoche unterwegs. Insgesamt 41 Sternsinger waren in Isny und den Ortschaften von Haus zu Haus unterwegs. Überall kamen sie mit einem Rekordergebnis wieder. „Sensationell“ nennt Rimmele das Spendenaufkommen.

In den Gemeinden Isny, Beuren, Rohrdorf und Menelzhofen sei das Spendenergebnis nochmals im Vergleich zum vergangenen Jahr gesteigert. In Isny waren neun Gruppen unterwegs und sammelten 3000 Euro mehr als 2023 - stolze 15.083 Euro kamen zusammen. In Beuren waren es 3810 Euro, in Rohrdorf 3453 Euro, in Menelzhofen 1323 Euro und in Bolsternang 1035 Euro.

Auch die Sternsinger aus Rohrdorf sammelten ein Rekordergebnis. (Foto: Kirche )

Beitrag im Südwestrundfunk

Die Sternsinger zogen nach der Aussendung am 3. Januar sogleich los und waren drei Tage am Stück in Isny unterwegs. In den Ortschaften wurde teilweise am Dreikönigstag gesammelt. Besonders aufregend für die Isnyer Sternsinger war, dass an einem Lauftag und beim Abschlussgottesdienst in der gut besuchten Kirche St. Maria ein Filmteam des Südwestrundfunks (SWR) dabei war und einen Beitrag für die Landesschau verfasste. Dieser wurde am Mittwochabend (18.15 Uhr) ausgestrahlt, ist aber auch noch in der Mediathek nachzusehen.

Im Vergleich zum Neustart im vergangenen Jahr nach der Coronazwangspause seien es in diesem Jahr gleich zwölf Kinder mehr gewesen, freute sich Rimmele. Ein besonderes Lob gab es von im auch für das Organisationsteam und die 25 Begleitpersonen. „Ohne sie würde es nicht gehen“, machte der Diakon klar.