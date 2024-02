Isnyer Skispringer landen auf vorderen Plätzen

Nach dem Deutschlandpokal im Langlauf hat der WSV Isny auch einen Deutschlandpokal im Skisprung und der Nordischen Kombination mit integriertem DSV-Jugendcup und Deutschem Schülercup S15 ausgerichtet. Aufgrund der Schneesicherheit und der guten Infrastruktur wurde auch dieser Wettkampf in Oberstdorf durchgeführt.

Die Skisprungwettbewerbe wurden in der Orlen-Arena Oberstdorf auf der zweitgrößten Schanze (HS106) durchgeführt, die Nordischen Kombinierer liefen ihre Langlaufstrecken im Nordic Zentrum Oberstdorf. Trotz der milden Temperaturen und Regen am letzten Wettkampftag konnte die Veranstaltung mit rund 75 Athleten durchgeführt werden.

Für den WSV Isny waren fünf Athleten am Start. Noah Witter startete laut Mitteilung in der Schülerklasse S15 und kam mit Sprüngen auf 67 und 71,5 Meter auf den 23. Rang. Einen Tag später verbesserte er sich und rückte mit Weiten von 87 und 89,5 Meter auf den 16. Platz vor.

Amelie Neumann (Jugendklasse J17) sprang sowohl am ersten (90,5 und 85,5 Meter) als auch am zweiten Wettkampftag (89 und 88 Meter) auf den dritten Platz. Damit übernahm sie in der Pokalwertung die Führung.

Als Führender der Pokalwertung ging Otto Maus in der Herren- und Junioren-Klasse an den Start. Mit Sprüngen auf 93,5 und 97 Meter (siebter Platz) sowie auf 92,5 und 93,6 Meter (elfter Platz) reichte es dieses Mal nicht für das Podest, die Führung in der Pokalwertung konnte Maus jedoch halten. Auch Hannes Hofmann startete in dieser Klasse und sprang an beiden Tagen auf Platz 15. Damit ist der Sportler des WSV Isny in der Gesamtwertung Siebter.

Agnes Reisch ging beim Deutschlandpokal an den Start, nachdem sie nach Stürzen bei den Weltcup-Springen in Villach (Österreich) und Sapporo (Japan) für drei Wochen im Rehatraining war. Mit Weiten von 96 und 95,5 Metern gewann Reisch mit 60 Punkten Vorsprung.