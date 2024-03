Isnyer Schuldenberg wächst weiter

Die gute Nachricht zuerst: Der Isnyer Gemeinderat hat am Montagabend den Haushalt für das Jahr 2024 einstimmig verabschiedet. Die schlechte Nachricht: Der Schuldenberg der sowieso schon sehr klammen Stadt wird weiter anwachsen. Inzwischen steht eine Zahl von fast 60 Millionen Euro im Raum.

Christiane Höllring hat diesen Moment höchstwahrscheinlich kommen sehen. Als sie sich auf die Nachfolge von Kämmerer Werner Sing in Isny bewarb, wusste sie, dass sie in eine Stadt wechseln würde, die vor einem riesigen Schuldenberg steht. Damit war ihr klar, dass ihre erste große Amtshandlung eine sein würde, die alles andere als angenehm ist. Und so wirkte Höllring denn auch sehr gefasst und keineswegs desillusioniert, als sie den nach langen Beratungen feststehenden finalen Haushaltsplan für das Jahr 2024 am Montagabend im großen Sitzungssaal des Rathauses vorstellte.

Stark gestiegene Personalkosten

Zügig arbeitete sich Höllring durch die wichtigsten Kennzahlen des Plans: Die Einnahmen sollen sich im laufenden Jahr auf 49,38 Millionen Euro belaufen, die Ausgaben auf 48,41 Millionen Euro. Somit dürfte das Ergebnis Ende Dezember wenigstens positiv sein. Im Detail gab es dann allerdings wenig erbauende Zahlen - die auf 13,79 Millionen Euro gestiegenen Personalkosten etwa.

Noch weniger erfreulich war die Folie, in der Höllring die vermutliche Entwicklung des Schuldenstandes skizzierte. Inklusive der zwei Eigenbetriebe wird dieser voraussichtlich bis Ende 2024 von etwas mehr als 35 Millionen Euro auf fast 42 Millionen Euro steigen. Zu erklären ist dies mit den großen Investitionen - Altstadtsanierung, Schulneubau, Schulumbau, Kindergartenneubau - die zuletzt oder aktuell noch getätigt wurden und werden. Noch eindrucksvoller und beunruhigender erschien die Reihe an Zahlen, die den Jahren 2025, 2026 und 2027 zugeordnet waren. Demnach werden die Verbindlichkeiten der Stadt Isny in diesem Zeitraum auf fast 60 Millionen Euro zusteuern.

Haushalt muss „Chefsache“ werden

Die Reaktion aus den vier Fraktionen war dementsprechend hart.

Wir bleiben bei der Verschuldung nicht stehen, sondern wir machen weiter, kritisierte etwa der FW-Fraktionsvorsitzende Rainer Leuchtle.

Er startete zu Beginn seiner Haushaltsrede einen Frontalangriff auf Bürgermeister Rainer Magenreuter. Dieser müsse haushaltsrelevante Themen endlich „zur Chefsache“ machen, forderte Leuchtle: „Wenn das nicht klappt, sehe ich schwarz.“ Magenreuter müsse „mehr Gas“ geben als bisher, legte der Fraktionsvorsitzende nach.

Von der neuen Kämmerin Höllring erwarte er, dass sie ihre Position nutzen müsse, um besser zu erklären, warum Isny sich in finanzieller Hinsicht so entwickle. Beispielhaft zog Leuchtle zwei Flyer hervor, die er aus Bad Wurzach und Leutkirch hatte, auf denen die beiden Städte ihren Haushaltsplan übersichtlich und bürgernah erklärten. So etwas erwarte er auch vom Isnyer Rathaus. Kritik gab es von Leuchtle auch an den Mehrkosten fürs städtische Personal. Wenn dieser Bereich schon anwachse, müsse „mehr kommen“.

Bürgermeister Magenreuter ließ Leuchtles Breitseite äußerlich unberührt. Ebenso sah es nach den weiteren Wortmeldungen aus. Diese fielen allerdings auch deutlich weniger hart aus. Wolf-Dieter Massoth (SPD) erwähnte zwar auch die wachsende Verschuldung, erinnerte aber in Richtung der FW daran, dass genau diese verhindert hätten, dass die Gewerbesteuer in dem Maß erhöht wurden, die die Verwaltung vor einigen Wochen vorgeschlagen hatte. Allgemein sagte Massoth, dass „vorausschauendes Planen“ immer wichtiger werde. Die Mitarbeiter im Rathaus nahm er in Schutz. Dort gebe es keine Bibi Blocksberg, die „Hex, Hex!“ sagen könne.

Planung soll vorausschauend sein

Alexander Sochor (CDU) kritisierte „rein ideologische Entscheidungen“ in den vergangenen Jahren, durch die Geld verbraucht worden sei. Beispielhaft nannte er die Machbarkeitsstudie für die Reaktivierung der Bahnstrecke Isny-Leutkirch. Daher sei es kein Wunder, dass der Schuldenberg der Stadt immer weiter wachse.

Die Einnahmen müssten erhöht werden, allerdings nicht durch Steuererhöhungen, sondern durch eine „Willkommenskultur“ für Unternehmen. Dorothée Natalis (Grüne) spannte ihn ihrer Rede einen großen Bogen und mahnte: „Nun ernten wir die Folgen der Realitätsverweigerung.“ Etwa die Felder Umwelt, Bildung, Landwirtschaft und Bürokratie seien viel zu sehr vernachlässigt worden. Auch sie appellierte für eine „vorausschauende Planung“.

Nach den Haushaltsreden gab es noch mehrere Anträge, die in den Plan aufgenommen wurden. So stimmte das Gremium für die FW-Idee eines Volta-Platzes, also eines „Käfigs“, in dem Fußball gespielt werden kann. Ebenso angenommen wurde der SPD-Vorschlag, wieder 5000 Euro für die Tafel bereitzustellen; auch für die Kinderbetreuung von Gemeinderäten während der Sitzungen soll etwas getan werden.

Dazu wird bei Nachbarkommunen angefragt, wie dort die Betreuung finanziert wird. Abgelehnt wurde stattdessen der Ruf der Sozialdemokraten nach einer mobilen Eisbahn auf dem Marktplatz, wie sie Leutkirch hat. Es müsse erst eine Marketingstrategie entwickelt werden, bevor Einzelmaßnahmen getroffen würden, sagte Magenreuter. Diesem Vorschlag der Verwaltung entsprach der Rat mehrheitlich.

Die Abstimmung über den Haushaltsplan für das Jahr 2024 war anschließend eine klare Sache. Die Entscheidung dafür fiel einstimmig. Ein paar Gegenstimmen gab es dagegen für die mittelfristige Finanzplanung, die letztlich allerdings auch verabschiedet wurde.