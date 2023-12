Isnyer Schlossweihnacht beginnt als Winterwunderland

Die stimmungsvolle Isnyer Schlossweihnacht ist eröffnet. Seit Mittwochnachmittag läuft der beliebte Budenzauber - und das mitten in einem Winterwunderland.

Der Innenhof des Schlosses bietet ganz grundsätzlich schon eine schöne Kulisse für die fünftägige Veranstaltung, angesichts des frühen Wintereinbruchs entfaltet er in diesem Jahr aber noch einmal einen ganz besonderen Charme. Noch bis Sonntag läuft die Schlossweihnacht mit dem täglichen Höhepunkt, dem Engelefliegen um 18.30 Uhr.

Geöffnet ist der Weihnachtsmarkt am Donnerstag und Freitag von 16 bis 21 Uhr, am Samstag von 13 bis 22 Uhr und am Sonntag von 13 bis 20 Uhr. Alle Informationen gibt es im Internet unter www.isny.de/isnyer-schlossweihnacht.