Isnyer Nachwuchs weiterhin erfolgreich

Am Wochenende führte die Sprunglauf-Abteilung des WSV Isny gleich zwei Wettkämpfe hintereinander durch. Die niedrigen Temperaturen der letzten Woche hatten eine intensive Beschneiung der Hasenbergschanzen möglich gemacht. Trainer und Eltern waren für die notwendige Präparation mitunter Tag und Nacht im Einsatz. Unterstützung gab es auch vom TSV Buchenberg, mit dem eine Trainingsgemeinschaft besteht.

Am Samstag fand zunächst die VR Talentiade mit integrierter Schwäbischer Meisterschaft statt. 29 Sportler von neun Vereinen aus Baden-Württemberg folgten der Einladung des WSV. Der Startschuss für die Nordischen Kombinierer fiel als Massenstart im Langlaufstadion von Isny. Das Skispringen wurde im Anschluss an den Hasenbergschanzen in Großholzleute durchgeführt.

Carla Vesper und Sophia Thumer gewinnen ihre Altersklassen

Siegerinnen ihrer Altersklassen und gleichzeitig Schwäbische Meisterinnen im Spezialsprung wurden Carla Vesper und Sophia Thumer. Silbermedaillen ersprangen sich Mika Schmidt, Emilie Kulka, Teresa Bauer und Felix Mechler. Auf dem dritten Rang landete Samuel Bauer. Mika Schmidt schaffte es zudem in der Nordischen Kombination dank einer äußerst starken Langlaufleistung, bei der er seinem direkten Konkurrenten knapp 1:35 Minuten abnahm, auf den obersten Podestplatz.

Am Sonntag folgte dann der Wettkampf im Rahmen der 38. Möbel Löffler Mini-Tournee, an der traditionell die Vereine des Allgäuer Skiverbands (SC Oberstdorf, SC Partenkirchen, TSV Buchenberg und WSV Isny) teilnehmen. Hier sprangen 46 Starter bei schönstem Wetter von den Hasenbergschanzen, der Langlauf der Nordischen Kombinierer wurde anschließend im Langlaufstadion nach der Gundersen-Methode durchgeführt, bei der die Sportler mit berechneten Zeitabständen in den Langlauf starten, die auf den Sprungergebnissen beruhen.

Bei den jüngsten Springern, den „Newcomern“, landeten gleich zwei Isnyer Nachwuchstalente auf dem Podest: Jakob Baur sicherte sich Platz 1, gefolgt von Jorin Bauer auf dem Silberrang. Ebenfalls auf dem Podest landeten Carla Vesper (1. Platz), Felix Mechler (1.), Lea Vesper (1.) und Sophia Thumer (2.).

Nach einem sechsten Platz beim Spezialsprung erlief sich Fabian Knechtel mit einer starken Aufholjagd im Langlauf den Sieg, Teresa Bauer konnte sich in der Nordischen Kombination den Bronzerang sichern. Gute Leistungen lieferten auch Mika Schmidt, Kasper Schmale, Emil Baur, Jonas Würtenberger, Felix Knechtel und Samuel Bauer ab.

In Seefeld, Österreich, zeigten zeitgleich die Isnyer Otto Maus, Amelie Neumann und Hannes Hofmann beim DSV Jugendcup (Deutschlandpokal) an den Toni-Seelos-Schanzen ihr Können. Otto Maus konnte in der Herren- und Junioren-Klasse seine gute Form mit zwei vierten Plätzen unterstreichen. Wenige Tage nach ihrem 18. Geburtstag ersprang sich Amelie Neumann in der Klasse „Jugend J17 w“ zwei siebte Plätze und Hannes Hofmann landete, ebenfalls bei den Herren und Junioren, jeweils auf Rang 14.

In der Pokalwertung führt Otto Maus weiterhin seine Klasse an, Amelie Neumann liegt nach dem Wochenende auf Rang vier und Hannes Hofmann auf dem fünften Platz.

Agnes Reisch ist in Japan aktiv

Fern der Heimat, in Sapporo, Japan, ging an diesem Wochenende auch Agnes Reisch vom WSV Isny an den Start. Beim dortigen Weltcup auf der Großschanze landete sie auf den Plätzen 34 und 29.

Vom 26. bis 28. Januar richtet der WSV Isny einen Wettkampf im Rahmen des 5. DSV Deutschlandpokals Skilanglauf in Oberstdorf aus.