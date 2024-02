Der Isnyer Marktplatz bleibt dauerhaft eine Fußgängerzone. Einstimmig hat der Gemeinderat am Montagabend beschlossen, das Herzstück der Innenstadt nicht wieder für den Verkehr zu öffnen. Grundlage war eine Studie, deren Ergebnisse mehr als eindeutig waren.

Erfreuliche Geschlossenheit Die Geschlossenheit des Gemeinderats bei der Entscheidung für einen verkehrsfreien Marktplatz ist erfreulich. Diese Abstimmung hätte aber schon viel früher erfolgen können. Zum Kommentar

So etwas hat im Isnyer Gemeinderat durchaus Seltenheitswert: Nach der Abstimmung gab es Applaus - und das nicht nur aus dem gut gefüllten Zuschauerbereich. Einige der Räte applaudierten sich selbst, klatschten entweder in die Hände oder klopften auf den Tisch. Es war wohl Ausdruck dafür, dass der Moment ein ganz besonderer war.

Wie besonders er werden könnte, zeigte sich schon zu Beginn der Sitzung. Da nämlich war der ADFC-Vorsitzende Robert Blaser-Sziede aufgestanden und hatte die Dimension dessen, was gleich kommen würde, klar umrissen: „Das wird eine historische Entscheidung werden. Ich hoffe auf eine große Mehrheit und darauf, dass der Sekt schon kalt gestellt ist.“

Die Diskussion über einen verkehrsfreien Marktplatz hat die Isnyer schon lange beschäftigt. Spätestens seit dem großen Umbau der Stadtmitte stand die Frage endgültig im Mittelpunkt, ob hier jemals wieder Autos fahren sollten oder nicht.

Letztlich einigte sich der Gemeinderat darauf, vor allem auf Druck des Stadtmarketingvereins Isny Aktiv, beim auf Stadtentwicklung spezialisierten Büro CIMA eine Studie in Auftrag zu geben, um ein verlässliches Stimmungsbild in der Bevölkerung und bei den Unternehmen einzuholen. Vereinbart wurden zwei Testphasen - die erste verkehrsfrei, die zweite als Einbahnstraße. Als Zusatz einigten sich die Räte darauf, auf die zweite Phase verzichten zu wollen, wenn das Ergebnis der ersten eindeutig ausfallen sollte.

Kaum negative Rückmeldungen

Im Sommer und im Winter führte die CIMA die Befragung per Telefon, per Umfrage während des Wochenmarkts und per Brief an die Isnyer Firmen durch. Am Montagabend stellten Christian Hörmann und Jonas Müller die Ergebnisse vor. Zunächst lobten sie die „gute Mitmachbereitschaft“ in allen Bereichen.

Danach zeigten sie auf, dass die weit überwiegende Mehrheit kein Problem damit hätte, wenn der Marktplatz dauerhaft zur Fußgängerzone würde. Nur 1,3 Prozent aller knapp 1400 Befragten gaben demnach an, dass die Verkehrsführung in der Innenstadt durch die Sperrung schlechter geworden sei. Die große Mehrheit sei dagegen der Meinung, dass sich die Fußgängerzone positiv auswirke, erklärten Hörmann und Müller. Auch aus den Reihen der Unternehmen habe es kaum negative Rückmeldungen gegeben.

Die Reaktionen im Gemeinderat fielen nach dem eindeutigen Vortrag wenig überraschend aus.

Die Vorlage ist sehr aussagekräftig. Ich bin hocherfreut und etwas überrascht, dass Sommer und Winter nahezu identisch sind. Edwin Stöckle (SPD)

Nach der Untersuchung gebe es keine Zweifel mehr, dass der Marktplatz endgültig zur Fußgängerzone werden sollte. Natürlich sei noch viel zu tun, so müsse etwa das Verkehrskonzept fortgeschrieben werden.

Einstimmige Entscheidung

Alexander Sochor (CDU) nannte die CIMA-Studie eine „eindrucksvolle Untersuchung“. Er wundere sich vor allem, dass die Einschätzung der Unternehmen so eindeutig ausgefallen sei. Angesichts der Ergebnisse werde sich die CDU nicht gegen eine Fußgängerzone stellen. Sochor betonte aber, er finde es schade, dass die zweite Testphase nicht mehr durchgeführt werde: „Das wäre ein guter Vergleich gewesen.“

Jürgen Ziegler (Grüne) empfand es als „unheimlich schön, dass es nach langem Kampf zur Abstimmung kommt“. Er betonte, dass für seine Fraktion immer schon klar gewesen sei, „dass der Marktplatz autofrei werden muss“. Nun sei es wichtig, den Isnyern ein Wohnzimmer zu schaffen: „Lasst uns den Marktplatz grüner machen!“ Er freue sich darauf, sagte Ziegler, „wenn dieser historische Moment einstimmig beschlossen wird“.

Miriam Mayer (FW) lobte die Bürgerbefragung, die der Entscheidung vorangestellt worden sei. So etwas habe es in den zehn Jahren, die sie im Gemeinderat sitzt, noch nicht gegeben. Auch Sibylle Lenz (FW) zeigte sich „froh und dankbar“. Gleichzeitig erinnerte sie daran, dass Regeln, die aufgestellt würden, auch kontrolliert werden müssten. In den vergangenen Monaten habe sie leider immer wieder erlebt, dass Autos über den Marktplatz fahren. Sie habe gedacht:

Bin ich in der falschen Phase? Sibylle Lenz

Mit der Entscheidung für einen dauerhaft verkehrsfreien Marktplatz seien Aufgaben verbunden, versicherte Bürgermeister Rainer Magenreuter. Diese gelte es, jetzt anzugehen. Diese Worte dürften auch bei der Isny-Aktiv-Vorsitzenden Lukretia Mayer-Kottmann gut ankommen. Auf SZ-Nachfrage kommentierte sie am Dienstagvormittag die Entscheidung des Gemeinderats wie folgt: „Es ist ein eindeutiges Votum, es ist geprüft, deshalb gibt Isny Aktiv seinen Stempel drauf.“ Wichtig sei ihr aber, dass jetzt zwei Dinge angegangen würden: die Gestaltung der Hofstatt hinter dem Hallgebäude und die Neuregelung der Verkehrsführung.