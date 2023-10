Isnyer Langläufer sind in der Spur

Der Wintersportverein Isny kann mit seinen Langläufern zufrieden sein. Bei der zentralen Leistungskontrolle des Deutschen Skiverbandes waren neben den Bundeskaderathleten Amelie Hofmann und Friedrich Moch auch Tim Paitz (U20) und Jakob Moch (U18) nach Oberhof angereist. Für Friedrich Moch und Tim Paitz ging es beim Skihallensprint um die deutsche Meisterschaft.

Nach einem Prolog im Einzelstart mussten sich die Sportler in den nachfolgenden Viererheats mit Auf- und Abstieg beweisen. Mit der fünftbesten Prologzeit schaffte es Friedrich Moch am Ende auf Platz acht in der ungeliebten Sprintdistanz. Tim Paitz belegte beim Debüt mit den „Großen“ den laut Mitteilung „respektablen 38. Platz“, der ihn aber nicht mehr zu den Finalläufen legitimierte.

Jakob Moch wird seiner Favoritenrolle gerecht

Traditionell stand am Samstag der Crosslauf auf dem Programm. Ein seit Jahren unveränderter Rundkurs soll dabei den Trainern und Funktionären Aufschluss über den Leistungsstand im Langlauf auf nationaler Ebene geben. Jakob Moch, der bereits im vergangenen Winter internationale Erfolge feiern durfte und als guter Läufer bekannt ist, wurde seiner Favoritenrolle gerecht und siegte in der Klasse U18. Einen starken dritten Platz erzielte Amelie Hofmann bei den Frauen. Tim Paitz machte seine Sache ebenfalls sehr gut und kam als vierter Junior auf den 14. Platz bei den Männern. Die Chance auf den ganz großen Wurf blieb dem WSV Isny verwehrt: Topfavorit Friedrich Moch verzichtete mit „Halskratzen“ sicherheitshalber auf den Start.

Zum Abschluss des Wettkampfwochenendes stand für die Sportler noch ein Rollskirennen auf dem Programm. Paitz und Hofmann mussten dabei ein anspruchsvolles Distanzrennen in der klassischen Technik bestreiten. Nach Massenstart und einem eher einfacheren Anfangsstück ging es für die beiden stetig bergan mit Bergankunft in Oberhof. Für Amelie Hofmann sprang der neunte Platz bei den Frauen heraus, während Tim Paitz auf Platz zwölf der Junioren kam.

Enges Rennen endet etwas unglücklich mit Rang vier

Jakob Moch startete in der freien Technik im imposanten Biathlonstadion in Oberhof auf einer sehr anspruchsvollen Strecke mit steilen Anstiegen sowie rasanten und technisch schwierigen Abfahrten. Nachdem er sich lange in einem Kopf-an-Kopf-Rennen mit drei weiteren Sportlern befand, musste sich das Talent aus Isny letztendlich mit dem undankbaren vierten Platz zufrieden geben. „Jakob kann normalerweise im Rennverlauf zulegen, weil er ein enormes Stehvermögen hat. Heute hat es leider um zehn Sekunden nicht gereicht“, kommentierte Sigrid Mutscheller, die als Stützpunkttrainerin die Isnyer Sportler vor Ort betreute. Trotzdem führt Jakob Moch die Deutschlandpokalwertung nach vier Rennen souverän an. Amelie Hofmann liegt bei den Damen auf Platz drei und Tim Paitz den Junioren auf Platz vier.

Für die jüngeren Nachwuchssportler stand der Herbstlauf in Niederwangen auf dem Programm. Bei diesem Klassiker im Allgäuer Ausdauerkalender konnte sich Emilia Tasser mit dem zweiten Platz über fünf Kilometer in Szene setzen. Nur sieben Sekunden betrug der Rückstand auf die Siegerin, für die noch in der Schülerklasse startende Langläuferin aus Isny. Ihre Teamkollegin Kaya Paitz belegte auf dem fünften Damenplatz den zweiten Rang im Schülerranking. Max Mutscheller wurde bei den Schülern Dritter (14. Gesamt). Zuvor waren bei den Schülerläufen über altersgerechte Unterdistanzen bereits Bastian Mutscheller und Fiona Muljono jeweils auf den zweiten und Elia Holzhäuer auf dem dritten Platz ins Ziel gekommen.