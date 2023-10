Isnyer Langläufer liegen im Landesverband vorn

Mit dem Skirollerrennen in Weiler in den Bergen enden traditionell die Skiroller-Wettkämpfe auf Verbandsebene. Nach drei Stationen hat der WSV Isny in der Clubwertung die Nase vorn und auch beim letzten Rennen auf der Ostalb waren die Nordic Racers aus Isny wieder sehr erfolgreich. Auch Sportler der TSG-Skiläuferzunft Leutkirch durften sich laut Mitteilung über starke Leistungen freuen.

Konditionell überaus fordernd

In vier Altersklassen standen Sportler aus Isny ganz oben auf dem Siegerpodest. Bevor es aber so weit war, mussten die Allgäuer auf der Start- und Landebahn des Segelflugplatzes Hornberg bei Schwäbisch Gmünd einen Rundkurs mehrfach durchlaufen. Der in den Vorjahren oft böige Albwind meinte es gut mit den Athleten und mit 20 Grad waren die Bedingungen optimal. Im Einzelstart ging es auf die leicht kupierte Strecke, die technisch relativ einfach, konditionell aber fordernd war, weil immer gearbeitet werden musste. Als erster Isnyer wurde Paul Mechler auf die Strecke geschickt. Nach hartem Kampf kam er sichtlich zufrieden als Dritter der U14 ins Ziel.

Emilia Tasser war in der Klasse U15 wieder eine Bank und sicherte sich mit fast einer halben Minute Vorsprung den Sieg. Kaya Paitz kam leicht angeschlagen auf den vierten Platz. Bei den Schülern U15 machte Max Mutscheller seine Sache sehr ordentlich und kam nach einem engagierten Rennen auf Platz zwei. Die Damenklasse entschied einmal mehr Sigrid Mutscheller mit der zweitschnellsten Zeit des Tages für sich. In der U18 war Jakob Moch eine Klasse für sich. Er siegte mit einem riesigen Vorsprung und musste sich nur dem Tagessieger der Männer, Moritz Weidlich aus Enzklösterle, knapp geschlagen geben. Ebenfalls Klassensieger wurde Tim Paitz bei den Junioren. Der baden-württembergische Jugendmeister des vergangenen Winters verbuchte die viertschnellste Zeit für sich.

Neues Wettkampfformat für die Jüngsten

In einem neuen Wettkampfformat musste sich der jüngste Isnyer beweisen. Bastian Mutscheller musste mit Inlineskates statt der sonst üblichen Skiroller antreten. In Viererheats ging es in spannenden Kopf-an-Kopf-Rennen über den Flugplatz-Asphalt. Dabei mussten die Jüngsten Autoreifen, Slalomstangen, Schanzen und weitere Hindernisse überwinden. Nachdem er den Finallauf als Vorlaufdritter knapp verpasst hatte, gewann der Isnyer das B-Finale souverän.

Zur Halbzeit der SSV-Cup-Wertung führt der WSV Isny die Clubwertung mit großem Vorsprung an und hat gute Chancen, den Titel als erfolgreichste Langlaufmannschaft des Schwäbischen Skiverbandes zu verteidigen.

Gute Ergebnisse der Leutkircher

Mit am Start in Schwäbisch Gmünd waren auch neun Sportlerinnen und Sportler der TSG-Skiläuferzunft Leutkirch. Die Ergebnisse waren durchweg sehr erfreulich. Rosa-Lina Schneider (4,4 Kilometer) und Jonas Reich (6,4 Kilometer), beide U16, durften sich als Sieger feiern lassen. Sehr gute zweite Plätze erkämpften sich Michl Mendler (U16, 6,4 Kilometer) und Annette Ammann (Damen, 4,4 Kilometer). Die Jüngeren hatten mit Inlinern einen Hindernisparcours mit zehn Stationen auf 350 Metenr zu bewältigen. Der erste Durchgang war die Qualifikation für die Finals. In den Endläufen erkämpften sich Luzie Link (U13) und Jakob Schneider (U12) jeweils Platz zwei. Max Schmidt (U11) kam auf den Bronzeplatz und Luis Mendler sowie Julian Schmidt (beide U13) erreichten die Plätze fünf und neun.

Fortgesetzt wird die SSC-Cup-Serie auf Schnee am 17. Dezember in Leutkirch (oder Isny).