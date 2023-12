Isnyer Langläufer in Topform

Die Isnyer Langläufer sind regional und international sehr erfolgreich in die Wintersaison gestartet. Während der Nachwuchs beim Regionalrennen am Eschacher Weiher und in Insy startete, ging es beim Deutschlandpokal in Galtür um die ersten Qualifikationsnormen für internationale Rennen. Marathon-Spezialistin Sigrid Mutscheller ging beim Traditionsrennen La Sgambeda in Livigno an den Start.

Nach den Regenfällen der letzten Woche hing das Allgäuer Langlauf-Wochenende lange am seidenen Faden. Am Ende ermöglichten kalte Nächte und viele Schaufeln den Langläufern einen tollen Einstieg in die Wintersaison. Beim ersten Lauf zum Geiger-Cup des Allgäuer Skiverbandes stand ein Skating-Rennen am Eschacher Weiher auf dem Programm. Auf der anspruchvollen Strecke zeigten die Isnyer Langläufer, dass sie im Sommer gut trainiert hatten. Bei Kaiserwetter wurden die Nordic Racers aus Isny mit den Klassensiegen für Bastian Mutscheller und Emilia Tasser sowie der Tagesbestzeit durch Sigrid Mutscheller bei den Frauen belohnt. Viele weitere Podestplätze rundeten den starken Auftritt des WSV Isny ab.

WSV Isny hilft Leutkirch bei der Streckenpräparierung

Nach kurzer Erholung und mit neuem Material ging bereits einen Tag später der Skitty Cup als Bezirksserie Allgäu des Schwäbischen Skiverbandes in die neue Saison. Der WSV Isny leistete der ausrichtenden Skiläuferzunft Leutkirch Hilfe bei der Streckenpräparierung, und so fand auf der Waldloipe Isny ein würdiger Cup-Auftakt statt. In der klassischen Technik ging es auf der etwa 1000 Meter langen Wendepunktstrecke um Punkte für die Gesamtwertung. Der WSV Isny konnte insgesamt sieben Altersklassen für sich entscheiden. Die Klassensieger für waren: Lea Lenz, Bastian und Max Mutscheller, Viktoria und Valentin Rudhart, Paul Mechler sowie Emilia Tasser.

Jakob Moch, der Shooting-Star der Isnyer Langläufer, wollte nicht nur einen weiteren Schritt in Richtung Titelverteidigung des Deutschlandpokals machen, sondern sich auch für die Olympischen Jugendspiele in Südkorea qualifizieren. Bereits der erste Wettkampftag endete mit einem Sieg beim Sprintrennen in der freien Technik, der eher schwächeren Strecke des drahtigen Isnyers. Mit diesem Erfolgserlebnis ging er in das Distanzrennen im klassischen Stil.

„Die Strecke war sehr hart und hatte wenige Phasen zum Erholen. Dazu noch ein nicht enden wollender Berg, sowie technisch schwere und schnelle Abfahrten“, beschrieb Moch die Wettkampfloipen im österreichischen Galtür. Ein Sturz in der Anfangsphase des Rennens verhinderte den Triumph des Abiturienten. Am Ende belegte er den zweiten Platz in der U18-Klasse. Im Ziel strahlte Moch aber mit der Tiroler Sonne um die Wette, denn auch wenn die offizielle Entscheidung zur Nominierung für die Jugendolympiade erst später fallen wird, dürfte dies reine Formsache sein.

Weniger Glück beim Saisonauftakt hatte Tim Paitz. Nach der verpassten Teilnahme am Finale am Samstag, kam er, obwohl er alles gab, mit der schweren Strecke im klassischen Stil nicht gut zurecht. Mit 2:55 Minuten Rückstand reichte es nicht für die Top 10 der Junioren.

Langstreckenspezialistin Sigrid Mutscheller schafft es aufs Podium

Bei der 33. Auflage des Langdistanzrennens La Sgambeda im italienischen Livigno war auch Sigrid Mutscheller am Start. Zusammen mit ihrem Trainingsgefährten Clemens Seywald machte sich die Spezialistin für die langen Kanten auf den Weg in die Enklave im Italienisch-Schweizer-Grenzgebiet.

Bei optimalen Bedingungen mit Sonne, 70 Zentimeter Schnee und kalten Temperaturen konnte sich Mutscheller gegen die starke internationale Konkurrenz behaupten. Nach eher verhaltenem Beginn zu Beginn der 30 Kilometer langen Strecke steigerte sich die routinierte Skilangläuferin hoch zum Forcola-Pass auf 2000 Höhenmetern stetig und kam als dritte Frau und beste Deutsche ins Ziel, lediglich 1:23 Minuten hinter Doppelolympiasiegerin Justyna Kovalczik aus Polen.