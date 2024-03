Isnyer Kulturschaffende stellen einzigartige Vielfalt vor

Die Isnyer Kulturszene ist vielfältig. Sehr vielfältig sogar. Einzigartig. Wer daran Zweifel hat, dem sei der jährliche Bericht der Kulturschaffenden im Verwaltungsausschuss empfohlen. Dort zeigt sich komprimiert, was im Jahresverlauf so alles los ist: eine ganze Menge.

Die Haushaltsdebatte im Isnyer Gemeinderat hat am Montagabend vor allem trockene Zahlen, einen Schuldenberg und viel Ärger in Gegenwart und Zukunft hervorgebracht. Wie gut, dass nach einer kurzen Pause eine Sitzung des Verwaltungs-, Finanz- und Sozialausschusses auf der Tagesordnung stand. Zwar war der Abend da schon etwas fortgeschritten, doch es lohnte sich allemal, im großen Sitzungssaal zu verweilen. Das Büro für Kultur legte nämlich seinen Jahresbericht vor - und der fiel wie immer bunt aus. Noch einmal riefen Vertreter der einzelnen Veranstaltungen den Zuhörern ins Gedächtnis, was nicht zuletzt Ehrenamtliche innerhalb eines Jahres auf die Beine stellen. Und das oft schon seit mehreren Jahrzehnten.

Ann-Katrin Lenke aus dem Vorstandsteam des Kulturforums brachte es - sozusagen in einem allgemeinen Vorwort zu den folgenden Beiträgen - gleich zu Beginn auf den Punkt: „Wir wollen ein breites Angebot machen. Das ist uns in den Verein ein Herzensanliegen.“ Und darauf, was dabei rauskomme, könnte die Stadt Isny durchaus stolz sein. Wie konkret die Arbeit des Kulturforums funktioniert, zeigte später Katharina Breyer auf, die als Mitarbeiterin im Kulturbüro auch für diesen Verein zuständig ist. Im vergangenen Jahr seien „konzeptionelle und strukturelle Arbeit“ im Vordergrund gestanden. Ganz konkret habe Lenke, Claudia Beltz und Meike Schnurrer die Verantwortung übernommen.

Opernfestival spielt wieder Richard Wagner

Für das Isny Opernfestival sprach Hans-Christian Hauser, der Schöpfer der weit über die Grenzen hinaus bekannten Veranstaltung, die im vergangenen Jahr ihren 35. Geburtstag feiern durfte. Das Festival sei „ein Garten für klassische Musik“, sagte Hauser. Es bringe Glanz nach Isny und glänze auch aus Isny heraus. Im kommenden Sommer werde „Die Mainacht“ von Nikolai Rimski-Korsakow aufgeführt, verriet Hauser. Angekündigt habe sich dazu bereits Staatssekretär Arne Braun aus dem Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst in Stuttgart. Das Festivalkonzert befasse sich wieder mit Richard Wagner, diesmal werde Tannhäuser gespielt. Für die jungen Besucher des Opernfestival werde es eine spezielle Mitspielversion der Mainacht geben.

Den Dreiklang komplett machte Toni Drescher für das Theaterfestival, das im vergangenen Jahr erstmals seit der Coronapandemie wieder gut gefüllt gewesen sei. In die große Freude über die seit Jahrzehnten lebendige Veranstaltung mische sich aber auch die Sorge über die immer weiter steigenden Kosten. Deshalb müsse perspektivisch geschaut werden, wo Einsparen möglich ist. Oder aber, die Einnahmen müssten gesteigert werden, was zum Beispiel über die beliebten Workshops gut gelinge.

Für dem Gemeinderat antwortete stellvertretend Peter Clement auf die Vorträge der verschiedenen Kulturschaffenden. Es sei „ein phantastischer Blumenstrauß an Angeboten“. Sie zeigten, „wie bunt und schön die Welt ist“. Er freue sich, „dass wir uns diese Freude leisten können“. „Eine Gesellschaft ohne Kultur und Muße macht die Menschen traurig, missmutig und stumpf“, sagte Clement. Nicht nur er erhielt dafür Applaus, auch für die Kulturvertreter wurde reichlich geklatscht.