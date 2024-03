Isnyer Künstlerin Annkathrin Immler versteigert Kunstwerk

Im Café Vesta in der Obertorstraße ist ab Freitag, 8. März, eine Ausstellung der Isnyer Künstlerin Annkathrin Immler zu sehen. Das Datum der Vernissage, die um 19 Uhr beginnt, ist bewusst auf den Internationalen Frauentag gelegt. Feminismus beschäftigt Immler schon lange, eines ihrer Bilder will sie deshalb für einen guten Zweck versteigern.

Als ob niemand zuschauen und sie nur für sich tanzen würde, „perfekt unperfekt“ - so hat Annkathrin Immler die Frau gemalt, die im Mittelpunkt des Bildes steht, das sie für einen ganz besonderen Anlass ausgesucht hat. Vier Worte stehen drauf: „start your own rebellion“, übersetzt: Starte deine eigene Revolution, hat die Künstlerin es genannt.

Mit Kreide hat Immler den Satz auf das auf eine Leinwand gemalte Acrylbild geschrieben. Schon allein wegen seiner Größe hat es das Zeug, jeden Raum einzunehmen. 1,60 Meter hoch, 1 Meter breit ist es. Die Frau ist in schwarzweiß gehalten, nur wenige Elemente sind rot und stechen deswegen besonders ins Auge. Ein Teil des Kleides, dazu die Halskette und schließlich rechts unten das Zeichen der Künstlerin.

Malerei schlummerte lange in der Künstlerin

Als sie von den Betreiberinnen des Café Vesta angesprochen und gefragt wurde, ob sie bei ihnen ihre Bilder ausstellen wolle, habe sie gerne zugesagt, erzählt Annkathrin Immler. Ganz überwiegend sollen die Exponate, die ab dem 8. März in dem Café zu sehen sein werden, Frauen zeigen. Aber nicht nur. Es soll eine Auswahl dessen sein, was Immler in den zurückliegenden Jahren gemalt hat.

Vor wenigen Jahren erst hat sie die Malerei, die in ihr seit Kindestagen zu schlummern schien, wie sie selbst sagt, ganz für sich entdeckt. Seither hat sie einfach nicht mehr aufgehört damit. Bild um Bild entstand, mal in Isny, mal in München, wo sie seit geraumer Zeit ein kleines Atelier hat. Es gibt ihr Kraft und bringt ihr Ruhe, wenn sie malt. Und es ist etwas, was sie durch und durch gerne macht.

Versteigerung für Frauen- und Kinder-Nothilfe

Gerne stellt sie auch, sagt Annkathrin Immler, eines ihrer Kunstwerke zur Verfügung, damit es versteigert wird. Welches das sein würde, kam ihr sehr schnell in den Sinn. Eben jenes mit der tanzenden Frau. Es soll am Freitagabend, am Weltfrauentag, möglichst viel Geld zugunsten der Frauen- und Kinder-Nothilfe in Wangen zusammenkommen. Den Verein und seine Vorsitzende Petra Lutz haben ihr die Betreiberinnen des Cafés vorgeschlagen.

Es sei eines ihre frühen Werke, erklärt die Künstlerin zu „start your own rebellion“. Sie wolle damit auf ein gesellschaftliches Problem aufmerksam machen. In einer immer noch vom Patriarchat geprägten Welt sei es wichtig, dass Frauen wie Männer sich ihrer selbst und ihrer Stärken noch bewusster würden: „Wir müssen viel häufiger zu uns sagen: Das hast du gut gemacht“, glaubt Immler, und: „Du musst nicht perfekt sein.“ So sei die Frau auf dem Bild, das versteigert werden soll, auch dargestellt. Alles andere als makellos, alles andere als eine „Heidi-Klum-Schönheit“. Sondern wertvoll und einzigartig, wie sie ist.