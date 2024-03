Die evangelische Kirchengemeinde Isny hat am Palmsonntag den Klinikpfarrer Michael Mitt in den Ruhestand verabschiedet. 33 Jahre lang wirkte Mitt in fast unzähligen Bereichen in der Allgäustadt. Er bleibt ihr über den Sonntag hinaus erhalten, weil sie ihm zur Heimat geworden ist.

Ein letzter Gottesdienst in der Nikolaikirche, eine letzte Predigt, die offizielle Entpflichtung durch Dekan Martin Hauff aus Ravensburg - für Michael Mitt standen am vergangenen Sonntag ganz viele letzte Dinge an. Für den 66 Jahre alten Pfarrer endete „eine gute und erfüllte Zeit“ mit dem Eintritt in den Ruhestand. Ihm war wichtig, dass er diesen Tag mit möglichst vielen Menschen begeht, mit denen er in den vergangenen Jahrzehnten zu tun hatte.

Es gibt Maultaschen

Aus diesem Grund hatte ihm die evangelische Kirchengemeinde um den geschäftsführenden Pfarrer Dietrich Oehring und den Kirchengemeinderatsvorsitzenden Kurt Grillenberger am Sonntag ein kleines Abschiedsfest im Paul-Fagius-Haus organisiert, wohin alle nach dem Gottesdienst zum Maultaschenessen eingeladen waren.

Es ging Mitt auch am letzten Tag im Dienst um die Begegnung. Es ging ihm darum, Zeit mit den Menschen zu verbringen, ganz im Hier und Jetzt zu sein, ihnen zuzuhören, ihnen vielleicht Trost zu spenden, ein aufmunterndes Wort mitzugeben, vielleicht auch einen Rat. So hielt es Mitt immer, seit er Anfang der 90er-Jahre nach Isny kam.

Michael Mitt begann im gemeinsamen Pfarramt mit seiner Frau Ulrike als Gemeindepfarrer. Schon nach wenigen Jahren wurde er Klinikpfarrer. Aus dieser Position heraus folgten viele weitere Tätigkeiten, etwa im Krankenhaus Isny, im Kinder- und Jugenddorf Siloah, in der Klinik Überruh, im Altenheim Sonnenhalde, in der Lukaskirche in Neutrauchburg und in der ökumenischen Hospizgruppe Isny/Argenbühl. Immer war Mitt im Auftrag des Herrn unterwegs. „Zeit nehmen, Zeit haben“, lautete sein Hauptanliegen.

Abseits der Öffentlichkeit

Und er tat immer gut daran, sie sich zu nehmen. Denn viele Dinge, die ihn betrafen, waren nicht schnell oder gar hektisch zu erledigen. Das waren nicht selten Einzelgespräche, abseits der Öffentlichkeit, ob am Tisch oder am Telefon, hinter Haustüren und in Krankenzimmern, wie er selbst aufzählt, bei Spaziergängen und Beerdigungsgesprächen, „in denen Menschen ihr Herz geöffnet und mir Vertrauen geschenkt haben“.

Das waren aber auch lange, harte und kräftezehrende Herausforderungen wie etwa der Kampf um eine passende Trassenführung der B12, das schleichende und schmerzhafte Ende des Krankenhauses und die Schließung des Kinder- und Jugenddorfs Siloah. Auch Flüchtlingswellen spielten in Mitts Wirken immer wieder eine große Rolle. Zuerst durch den Kosovokrieg, später dann durch die Konflikte in Syrien und Afghanistan. In seiner späten Phase als Pfarrer in Isny kam dann auch noch die Coronapandemie dazu. „Das hat gereicht“, blickt Mitt auf die vergangenen Jahre zurück.

Worauf er sich immer verlassen konnte

Die Arbeit der Klinikseelsorge habe sich zwar sehr verändert, sagt Michael Mitt. Auf eines habe er sich aber immer verlassen können: Alle Beteiligten innerhalb der evangelischen Kirche in Isny hätten sich immer wieder als Team verstanden. Es sei immer gemeinsam nach Lösungen gesucht worden, trotz unterschiedlicher Ansichten. „Immer wenn das gelang, waren wir stark und wirksam“, sagt Mitt. So blieb es bis heute.

Deswegen bezeichnet der Pfarrer seine Arbeit auch nach all den Jahren als „erfüllend“. Dass das so geblieben sei, mache ihn zutiefst dankbar. Einen kritischen Blick hat er darauf, dass „die Zukunft der Kirche ins Gerede gekommen“ sei. Er verstehe, dass das den Veränderungen in der Gesellschaft geschuldet sei. Manches bleibe ihm unverständlich - „es sei meinem Alter geschuldet“.

Von einem sei er zutiefst überzeugt, sagt Michael Mitt in seinen Abschiedsworten an die Kirchengemeinde und die Isnyer: „Kirche hat aus meiner Sicht nur eine Zukunft, wenn sie sich als diakonisch handelnde und seelsorgerliche Kirche versteht, die ihre Türen und Herzen für alle Menschen offen hält. Solange sich Menschen unter Gottes Wort versammeln und sich durch dieses Wort erneuern, trösten, korrigieren und zum Handeln ermutigen lassen, hat Kirche eine Zukunft. Den Rest sollten wir Gott überlassen.“

Ganz in den Ruhestand wird sich Michael Mitt nicht gleich verabschieden. Neben seiner halben Stelle als Klinikseelsorger ist er schon lange bei der evangelischen Landeskirche in der „Seelsorge an Seelsorgenden“ tätig. Seine Prälatur, also seine Organisationseinheit, ist in Ulm angesiedelt, sein Wirkungsbereich führt ihn deshalb auch immer wieder weit weg von Isny. Das soll noch mindestens bis zum Sommer so bleiben.

Seine Zukunftspläne

Die Allgäustadt zu verlassen, kommt Mitt nicht in den Sinn: „Wenn Sie mehr als 30 Jahre lang an einem Ort leben, ist er Heimat. Ich liebe Isny“, sagt Mitt. Der Umzug aus dem Pfarrhaus im Rotenbacher Weg wird deshalb auch kein großer werden. Schon vor Jahren haben Michael und Ulrike Mitt, die gemeinsam vier Kinder großgezogen haben, ein Haus schräg gegenüber gekauft und bisher vermietet. Dorthin wollen sie in den kommenden Monaten ziehen.