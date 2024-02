In manchen Berufsfeldern ist handwerkliches Geschick entscheidend, während in anderen Kreativität oder Organisationstalent von Vorteil sind. Und dann gibt es Berufe, in denen eine Kombination aus allem gefragt ist.

Vielmehr noch – oft verschwimmen die Grenzen zwischen dem Beruflichen und dem, was als wahre Berufung empfunden wird. Gehört hier das Berufsbild eines Kirchenmusikers dazu? Fest steht, dass in diesem vielschichtigen und facettenreichen Beruf viele Talente gefragt sind.

Denn zu den Aufgaben eines Kirchenmusikers gehören unter anderem die Leitung diverser Chöre, die Organisation von Konzerten und selbstverständlich die musikalische Begleitung der Gottesdienste. „Musik umgibt mich eigentlich die ganze Zeit“, erklärt der Isnyer Kirchenmusiker Christian Schmid.

Dies ist auch nicht weiter verwunderlich, sieht man sich einmal genauer an, welche Aufgaben die Kirchenmusik in Isny umfasst. Angefangen bei den ganz Kleinen weckt Schmid bereits im Kindergartenalter mit dem Projekt „Simsalabim“ das Interesse an der Musik. Hier wird Musik beispielsweise bewusst zur Sprachförderung eingesetzt. „Und dann trauen sich auf einmal auch schüchterne Kinder, einfach drauf los zu singen“, stellt er immer wieder erfreut fest. Das stärkt das Selbstbewusstsein ebenso wie die Sprachentwicklung. Kinder die Lust haben, können dann auch gleich bei den „Terzinis“ einsteigen.

Das Maximum herauskitzeln

Mit Bildern und Eselsbrücken vermittelt der Kirchenmusiker bereits den ganz Kleinen, worauf es ankommt und schafft es, durch eine bunte Mischung aus Singen und Bewegung die Kinder zu begeistern. Denn eines liegt in der Natur der Sache: in diesem Alter können die Kinder sehr wenig oder noch gar nicht Texte oder gar Noten lesen.

Umso erstaunlicher ist es, wie schnell die Kinder durch rhythmisches Nachsprechen und Gesten - die oftmals nicht einfachen - Texte, schnell auswendig lernen. Etwas größer sind die Kinder der „Quartinis“ oder der Jugendchor „Quinteens“. Die Lieder werden anspruchsvoller, die Details immer wichtiger. Teilweise wird auch bereits mehrstimmig gesungen.

Voller Einsatz: Christian Schmid während einer Probe mit einem Kinderchor. (Foto: Stefanie Leenen )

Wieder ganz andere Schwerpunkte werden bei den Proben des Kirchenchors und dem Popchor Querbeat gesetzt. „Hier das Maximum herauszukitzeln“ reizt den Isnyer Kirchenmusiker immer wieder aufs Neue. Neben den unterschiedlichen Chören für Kinder und Jugendliche gründete der Kirchenmusiker auch ein junges, semiprofessionelles Ensemble, welches aus sehr gut ausgebildeten Sängerinnen besteht. Die Betreuung all dieser unterschiedlichen Chöre sowie die Vorbereitung und Durchführung der Konzerte setzen ein gutes Zeitmanagement und Organisationstalent voraus. Doch ein viel wichtiger Punkt ist ein gutes Gespür für die Menschen und Einfühlungsvermögen. Dies scheint dem Kirchenmusiker mehr als zu gelingen.

Neben der Leitung der Chöre organisiert und plant Schmid auch eigene Konzerte, oftmals gemeinsam mit anderen Profimusikern, beispielsweise den beliebten „Orgelherbst“. Dafür muss selbstverständlich auch geübt werden. Wie viele Stunden am Tag das wohl sind? Das kann er selbst gar nicht so genau sagen, meint Schmid. Da gibt es zum Beispiel auch Stücke, die übt der Organist über mehrere Jahre hinweg. „Da ist man irgendwie nie fertig als Musiker“ schmunzelt er. Ob er wohl immer in die kalte Kirche zum Üben gehen muss? Das nicht. Zu Hause steht eine elektronische Orgel, hier kann er jederzeit üben.

Im Sinne der Liturgie

Mit ungefähr sechs Jahren hat der heute 32-Jährige mit dem Klavier spielen begonnen und dann, ein paar Jahre später, zusätzlich noch Orgel. Aufgewachsen in einem katholischen Elternhaus in Wuchzenhofen war Schmid als Jugendlicher jahrelang Ministrant und Kirche seit jeher ein fester Bestandteil in seinem Leben. Somit ist es nicht weiter verwunderlich, dass auch der berufliche Weg in diese Richtung weiterging: Schmid studierte an der Hochschule für Musik und Darstellende Kunst Stuttgart Kirchen- und Schulmusik mit Hauptfach Orgel.

Seit September 2019 ist er hauptamtlicher Kirchenmusiker der Gesamtkirchengemeinde Isny. Neben der Betreuung der Chöre ist eine weitere Aufgabe die musikalische Gestaltung der Gottesdienste. Hierbei ist es Schmid wichtig, stets „die Musik im Sinne der Liturgie zu gestalten.“ Und durch eine gute Mischung aus bekannten und neuen Liedgut versucht er die Gemeinde zum Mitsingen zu bewegen.

Wobei die Musik nicht im Vordergrund steht, wie Schmid betont. „Wort und Musik sollen im Idealfall ineinandergreifen“ und „den Gottesdienst bereichern“ erklärt er. Musik transportiert laut dem Kirchenmusiker auch mehr als nur Worte - nämlich Emotionen. Für viele Menschen ist Musik somit zugänglicher. Und für den Kirchenmusiker ist „Musik auch Gebet“.

Viele Ideen kommen Schmid, wenn er als Ausgleich zu seiner Tätigkeit in der Natur unterwegs ist. Und dann oftmals ganz im Stillen „Ohne Musik in den Ohren oder anderen Ablenkungen“ verrät er. „Einfach die Stille genießen.“ Doch allzu lange währt diese meist nicht. Denn Kirchenmusiker scheint mehr als nur ein Beruf zu sein - es ist Berufung. Daher gehört Musik als ständiger Begleiter ganz selbstverständlich zum Alltag dazu.