Die Kinder- und Jugendkunstwerkstatt des Kinderschutzbundes Isny findet in 2024 wieder statt. Eine gute Nachricht für alle Kinder und Jugendliche, die die Kunstwerkstatt seit Anfang 2021 besucht haben und für alle Neuinteressierten.

Ab Mittwoch, 10. Januar beginnt bis zu den Osterferien ein Zehner-Block: Von 14.30 Uhr bis 16 Uhr für Kinder zwischen sechs und zwölf Jahren und anschließend von 16 Uhr bis 17.30 Uhr für Jugendliche von 12 bis 17 Jahren der Kurs der Jugend-Kunstwerkstatt.

Wissen erweitern

Unter der Leitung von Bernd Imminger bietet die Kunstwerkstatt Kindern und Jugendlichen eine Umgebung, um Ideen zu erforschen, ihr Wissen zu erweitern und neue Fähigkeiten durch Kunst zu üben. Die Begeisterung für künstlerische Aktivitäten kann helfen, das Potenzial der Kinder und Jugendlichen zu entdecken, die individuelle Persönlichkeit zu fördern und bietet ein Ventil und eine Möglichkeit des Umgangs mit Problemen wie Computerspielsucht, Essstörungen, Schulangst und Leistungsdruck.

Die Kurse ermutigen die Kinder, ihre Gedanken auszudrücken, und geben ihnen gleichzeitig Anreize, ihre Konzepte zu entwickeln. Das Kurskonzept vermittelt sowohl handwerkliche Fähigkeiten als auch künstlerisches Gespür und vor allem die Begeisterung am künstlerischen Prozess. Bernd Imminger hat in Dresden Malerei und Bildhauerei studiert und war Meisterschüler bei Eberhard Bosslet.

Langjährige Erfahrung

Er hat über zehn Jahre Erfahrung in der künstlerisch-pädagogischen Arbeit mit Kindern und Jugendlichen. „Als Vater, Künstler und Pädagoge liegt mir die Bildung und die Zukunft unserer Kinder am Herzen. Ich sehe den hohen Wert des Kunstschaffens in unserem Leben und hoffe, den Schülern diese Werte und die Freude am „Kunst machen“ zu vermitteln und ein einzigartiges Erlebnis zu bieten“, berichtet Bernd Imminger.

Außerdem bietet der Kinderschutzbund an vier Freitagen im Januar und Februar eine Kreativwerkstatt für Kinder an. Von 15 bis 17 Uhr können Mädchen und Jungen im Alter von sechs bis zwölf Jahren unter Anleitung von zwei Ehrenamtlichen basteln und kreativ sein. Bei jedem Termin wird ein kreatives Thema bearbeitet, um den Kindern die Möglichkeit zu geben, sich an verschiedenen Materialien auszuprobieren. Gemeinsam wird mit Textilien, Glas, Stein und Papier gearbeitet. Die Termine sind 12. Januar/19. Januar/2. Februar und 9. Februar von 15 bis 17 Uhr.

Alle Kurse finden in der Kulturwerkstatt im Schloss 4 in Isny statt. Einen Anmeldungslink zu den Kursen und weitere Infos gibt es im Internet unter www.kinderschutzbund-isny.de