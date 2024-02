Isnyer Felix Mechler springt auf das Podium

Für die Skisprungtalente des WSV Isny hat es einigen Grund zur Freude gegeben. Otto Maus ist in Polen zu seinem besten Ergebnis im FIS-Cup gesprungen. Und auch drei jüngere Talente der Isnyer durften mit ihren Leistungen im deutschen Schülercup sehr zufrieden sein.

Im polnischen Szczyrk kam Otto Maus auf der Normalschanze (HS104) am Samstag mit Sprüngen auf 95 und 87,5 Meter auf Platz 15 und wurde damit zweitbester Deutscher. Am Sonntag kam der Skispringer des WSV Isny mit Weiten von 95 und 92 Metern auf den 22. Rang. Für den 18-jährigen Maus war es die dritte Teilnahme bei einem FIS-Cup.

Der deutsche Schülercup (DSC) im Skispringen und der Nordischen Kombination in der Schülerklasse S12/S13 fand derweil in Johanngeorgenstadt in Sachsen statt. Ursprünglich sollte der Wettkampf in Thüringen sein, doch aufgrund der milden Temperaturen und dem Schneemangel wurde er laut Mitteilung kurzfristig verlegt.

Felix Mechler und Samuel Bauer gingen in der Schülerklasse S12 an den Start, Magnus Albrecht in der S13. Mit Sprüngen über 44 und 40,5 Meter auf der Jugendschanze (K51) landete Felix Mechler auf Platz drei. In der Nordischen Kombination verpasste er das Podium als Vierter knapp. Am zweiten Wettkampftag gingen die Sprünge nicht ganz so weit (Platz 14), aufgrund der neuntbesten Laufzeit seiner Altersklasse steigerte er sich in der Kombination aber noch um drei Plätze.

Magnus Albrecht sprang auf die Plätze 16 und elf und verpasste in der Nordischen Kombination mit den Plätzen acht und sieben zweimal nur knapp die Pokalplätze (Top 6). Samuel Bauer erreichte bei seiner ersten DSC-Teilnahme die Plätze 29 und 27 im Spezialsprung sowie die Plätze 18 und 20 in der Nordischen Kombination.

Das nächste Großereignis für die Sprunglauf-Abteilung des WSV Isny ist am übernächsten Wochenende der Deutschlandpokal im Spezialsprung und der Nordischen Kombination an - aufgrund der höheren Schneesicherheit in Oberstdorf.