Der Energiegipfel des Regionalen Energieforums Isny (REFI) ist längst eine Institution geworden, die weit über die Grenzen der Region strahlt. Deshalb wundert es nicht, dass auch für die 13. Auflage ein gewichtiger Hauptredner zugesagt hat. Aus Stuttgart kommt André Baumann, Staatssekretär im Ministerium für Umwelt, Klima und Energiewirtschaft, um am Freitag, 15. März, den Eröffnungsvortrag im Kurhaus am Park zu halten.

Los geht es mit dem Energiegipfel um 19 Uhr mit der Begrüßung durch den REFI-Vorsitzenden Guntram Fischer und Bürgermeister Rainer Magenreuter. Danach spricht Baumann und geht folgenden Fragen nach: Wie geht es mit der Energiewende in Baden-Württemberg weiter? Was wird bis wann umgesetzt? Gibt es einen Masterplan?

Spannend werde dabei sein, zu erfahren, sind sich die Veranstalter sicher, welche Aufgaben das Land dabei hat und welche Maßnahmen seitens der Kommunen und Landkreise zu leisten sind, um die Energiewende in Baden-Württemberg zu ermöglichen.

Viele Vorträge

Am Samstag und Sonntag gibt es jeweils von 11 Uhr bis 15.30 Uhr zahlreiche Vorträge. Am Samstag können sich Besucher über Wasserstoff als Energieträger der Energiewende, Entwicklungen und Trends bei Batterien, Photovoltaik-Anlagen und Speicher, Agri- und Freiflächen-PV, nachhaltige Mobilität und E-Carsharing, wie die Erfahrungen mit einem Elektro-Lastwagen sind und über die Gemeinde Wildpoldsried und ihre erfolgreiche Umsetzung der Energiewende informieren.

Am Sonntag wird über Mieterstrom, die Wärmepumpentauglichkeit von Häusern, nachhaltige Baustoffe, Anforderungen für Förderprogramme und Finanzierungsmöglichkeiten, die Erfahrungen eines Privatmannes mit seinem Wasserstoffhaus, regenerative Energienutzung in Industriebauten und das Isnyer Nahwärmenetz referiert. Namhafte Experten aus ganz Süddeutschland, Praktiker und lokale Akteure bringen das weite Feld der Erneuerbaren Energien nahe.

Für Guntram Fischer geht es in diesem Jahr ganz besonders darum, die vielen Ideen bezüglich der Energiewende auf ihre Umsetzung zu prüfen. Oder anders formuliert: Der REFI-Vorsitzende will jetzt endlich Ergebnisse sehen. Von Staatssekretär Baumann erhoffe er sich da „einen wichtigen Input“.

Ganz besonders freut sich Fischer auch auf den Vortrag von Günter Mögele, dem zweiten Bürgermeister von Wildpoldsried, der anschließt an den Vortrag vor 16 Jahren, den der damalige Bürgermeister Anton Zengerle in Isny hielt und der sich um das Vorhaben der bayerischen Gemeinde in Sachen Energiewende drehte. Nun soll Mögele zeigen, wie diese Wende gelungen ist.

Kontakt und Netzwerk stärken

Grundsätzlich freut sich Fischer natürlich auf jeden Referenten, nicht zuletzt deshalb, weil Isny in diesen Kreisen einen sehr guten Ruf genieße. „Zu uns kommen immer alle gern“, sagt Fischer. Um diesen Ruf zu pflegen, ist über die Vorträge hinaus auch ein gemeinsames Essen für alle Referenten am Samstagabend geplant. Dort soll der Kontakt und das Netzwerk noch mehr gestärkt werden.

Die Vorträge werden in diesem Jahr wieder alle in Präsenz stattfinden. Vor zwei Jahren, beim bisher letzten Energiegipfel, war das noch anders gewesen. Unter dem Eindruck der Coronapandemie gab es auch hybride Vorträge, die live ins Internet übertragen wurden. Aufgezeichnet werden die Vorträge auch in diesem Jahr, allerdings sollen sie aus technischen Gründen erst nach dem Energiegipfel abrufbar sein, sagt Fischer und verweist auf die Homepage des Energieforums. Dort stünden jetzt übrigens schon die Vorträge der zurückliegenden Energiegipfel als Folien bereit.

Das Programm des 13. Isnyer Energiegipfels gibt es im Internet unter www.energieforum-isny.de