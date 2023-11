Rainer Magenreuter bleibt Bürgermeister von Isny. Der parteilose 57-Jährige wurde am Sonntagabend mit 91,78 Prozent der Stimmen wiedergewählt und darf in eine dritte Amtszeit starten. Einen Gegenkandidaten hatte er nicht. Die Wahlbeteiligung lag bei 24,1 Prozent.

Richtig spannend vermochte der Wahlsonntag in Isny von Beginn an nicht zu werden. Schließlich war der seit 16 Jahren amtierende Magenreuter einziger Kandidat. „Ich bin entspannt“, hatte der Amtsinhaber bereits am frühen Nachmittag bei seiner Stimmabgabe im Rathaus in Neutrauchburg gesagt. Fraglich war höchstens, wie hoch die Wahlbeteiligung sein würde und wie oft ein anderer Name auf dem Wahlzettel auftauchen würde.

Ergebnis steht nach einer Dreiviertelstunde fest

Um 18.15 Uhr zeigten die beiden Balken an der digitalen Wand im Rathaus erstmals ein Ergebnis an. Isny-Nord war der erste ausgewählte Bezirk, dicht gefolgt von Beuren. Früh zeichnete sich ab, dass es ein Ergebnis von mehr als 90 Prozent für Magenreuter geben würde. Bis zu 95 Prozent gab es für ihn, ganz selten erreichte er weniger als 90 Prozent. Einziger wirklicher Ausreißer nach unten bildete Großholzleute, wo er nur etwas mehr als 83 Prozent der am Wahltag abgegebenen Stimmen bekam. Die Briefwahlstimmen wurden in vier gesonderten Bezirken ausgezählt. Die Stimmen, die in der freien Zeile abgegeben wurden, blieben konstant unter zehn Prozent ‐ am Ende waren es 8,22 Prozent. Von seinen zwei ausgegebenen Zielen erreichte Magenreuter somit eines: Gewünscht hatte er sich ein Ergebnis von mehr als 80 Prozent bei einer Wahlbeteiligung von mindestens 30 Prozent.

Nachdem alle 16 Wahlbezirke nach weniger als einer Dreiviertelstunde ausgezählt waren, zeigte sich der wieder gewählte Magenreuter im großen Sitzungssaal des Rathauses trotz der recht niedrigen Wahlbeteiligung zufrieden: „Ich freue mich, dass ich wiedergewählt wurde. Das ist keine Selbstverständlichkeit.“ Zuvor hatte ihm Sibylle Lenz, die Vorsitzende des Gemeindewahlausschuss sowohl zur Wiederwahl gratuliert als auch „für den engagierten Wahlkampf“ gedankt, den Magenreuter trotz fehlender Gegenkandidaten durchgezogen hatte. In den Wochen vor der Wahl zeigte sich er Amtsinhaber mehrfach bei Terminen in der Stadt sowie jeweils einmal in allen vier Ortschaften.

Das eigene Profil stärker schärfen

Der große Sitzungssaal im Rathaus füllte sich am Wahlabend erst nach und nach. Um 18 Uhr waren außer Magenreuter nur einzelne interessierte Bürger da, später wurden es deutlich mehr ‐ unter anderem kamen der Vogter Bürgermeister Peter Smigoc und der CDU-Bundestagsabgeordnete Axel Müller, um zu gratulieren. Aus den Reihen des Gemeinderats gesellten sich auch Vertreter von fast allen Fraktionen dazu.

Rainer Leuchtle (FW), Ortsvorsteher von Großholzleute, äußerte großen Respekt vor Magenreuter, sich nach zwei intensiven Amtsperioden noch einmal aufstellen lassen zu haben: „Das muss ihm erst mal jemand nachmachen.“ Er wünsche dem wiedergewählten Bürgermeister, sich in den kommenden Jahren „in manchen Dingen freizuschwimmen“. Claus Zengerle (FW), Ortsvorseher von Neutrauchburg, glaubt, dass Magenreuter die dritte Amtsperiode guttun werde, „weil er jetzt noch stärker sein eigenes Profil schärfen kann“. Silvia Ulrich (CDU), Ortsvorsteherin von Beuren, kommentierte Magenreuters Wiederwahl wie folgt: „Mich freut das natürlich, dass der alte Bürgermeister der neue Bürgermeister ist, da er für Beuren immer ein offenes Ohr und uns unterstützt hat.“

Bestätigt werden muss das amtliche vorläufige Endergebnis der Bürgermeisterwahl in Isny am Montag vom Gemeindewahlausschuss, der ab 17 Uhr öffentlich tagen wird. Im Anschluss steht dem wiedergewählten Bürgermeister die nächste Gemeinderatssitzung bevor, in der ab 18 Uhr unter anderem über die Kindergartengebühren diskutiert werden soll.