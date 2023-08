Wie angekündigt, hat Rainer Magenreuter am Samstag seine Bewerbung für eine dritte Amtszeit als Bürgermeister von Isny eingereicht. Bevor der 57–Jährige sich ins Refektorium aufmachte, wo am Abend ein Festakt zum 25–jährigen Jubiläum der Städtepartnerschaft Isny–Sotkamo stattfand, warf er seine Unterlagen in den Briefkasten am Rathaus.

„Meine erfolgreiche Arbeit der vergangenen Jahre möchte ich fortsetzen“, sagte Magenreuter. „Kompetent, erfahren, verlässlich“ nennt er als Stichworte, mit denen er für sich wirbt. Vor der Wahl werde er in allen Ortschaften Wahlveranstaltungen anbieten, eine Homepage sowie Infos und Diskussionsangebote über Social Media werde es ab Anfang Oktober geben.