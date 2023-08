Isnyer bekräftigen Freundschaft mit englischem Street

23 Isnyerinnen und Isnyer, darunter auch Familien, sind in die Partnergemeinde Street in der Grafschaft Somerset gereist, um die deutsch–englische Freundschaft zu pflegen. Jeweils zwei Tage dauerte die Fahrt mit Übernachtung in Aachen auf der Hinreise und dem belgischen Löwen auf der Heimreise sowie windige aber dennoch angenehme Fährüberfahrten. Zum zweiten Mal war mit der Immenstädter Partnerschaftsgruppe gemeinsam ein Bus gechartert worden, da deren Partnerstadt Wellington nur 50 Kilometer von Street entfernt ist. Die aufwändigen Grenzkontrollen am Fährhafen ließen alle Beteiligten wünschen, der Brexit hab nie stattgefunden.

Das Willkommen in Street war gewohnt herzlich, die Gastgeberfamilien kümmerten sich sehr gut um ihre Gäste und die fünf Tage steckten voller schöner Erlebnisse in Street selbst und in der Umgebung. Gemeinsam wurden zwei große Ausflüge gemacht. Ein Ziel war Sidmouth in Devon an der Kanalküste, wo ein Folkfestival für Stimmung sorgte. Der zweite Ausflug führte nach Wales in ein großes Freilichtmuseum, das auf dem Gelände eines Herrenhauses mit schöner Gartenanlage liegt. Zweimal stand gemeinsames Abendessen auf dem Plan, das mit Spielen und Tanzen aufgelockert wurde.

Die Gemeinde lud die Gäste am ersten Tag zum Mittagessen ein. Der derzeitige „Chair of Street Parish Council“ (Vorsitzender des Gemeinderats) Bryan Knickerbocker ist großer Befürworter von Städtepartnerschaften. Veronika Wiedemann–Stahl überreichte ihm im Namen der Isnyer Partnerschaftsgruppe ein Straßenschild vom Streetweg. Dass in einem neuen Wohngebiet Isnys eine Straße nach der englischen Partnergemeinde benannt ist, wurde mit großer Freude zur Kenntnis genommen.