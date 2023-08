Isnyer Ausstellung „Otl Aicher — 101 Plakate“ endet am 13. August

Am Sonntag, 13. August, ist letztmalig letzte Tag der Ausstellung „Otl Aicher — 101 Plakate“ in der Städtischen Galerie im Schloss Isny. Um 11 Uhr findet die letzte Führung durch die Plakatausstellung im Schloss statt.

Laut Ankündigung bietet die Ausstellung die seltene Möglichkeit, einige der wichtigsten Werke dieses bedeutenden Gestalters kennenzulernen. Neben frühen Aicher–Werken und politischen Plakaten wirft die Ausstellung einen Blick auf das Gesicht, das Aicher den Olympischen Spielen 1972 in München gab, sowie auf nachhaltige Corporate Identities, die er für bekannte Auftraggeber wie das ZDF, BMW oder bulthaup entwickelte. Auch sind Plakate zu sehen, die Aichers Arbeit am Erscheinungsbild von Städten in den Fokus rücken, wie etwa Isny im Allgäu.

Nach dem Ausstellungsbesuch erreicht man mit einem kurzen Spaziergang den Kurpark Isny, wo die Ausstellung im Aichermagazin dann den Blick gezielt auf die Verbindung der Stadt Isny zu dem Ausnahmegestalter richtet.

Die Plakatausstellung ist am Donnerstag und Freitag von 14 bis 18 Uhr geöffnet. Das Aichermagazin ist rund um die Uhr frei zugänglich.

Alle Informationen stehen online unter