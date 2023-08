Schwer einzuschätzen, wie viele Besucher — vor allem aus dem bayerischen Umland wegen des dortigen Feiertags — am traditionellen Allgäu–Tag durch Isny flaniert sind. Vor allem für Kinder war ein vielseitiges Programm geboten.

Durch den neu gestalteten Marktplatz mit Wasserspiel präsentierte sich Isny den bayerischen Nachbarn und vielen Feriengästen im vielfältigen Reichtum seiner Tradition, Natur, Brauchtum, Kunsthandwerk und mit Spezialitäten — Versucherle, auch um den großen Hunger und vor allem den Durst zu stillen an diesem schwülheißen Sommertag.

Musik und Zirbenholzbrett

Vormittags gaben die „Madlers Buaba“ aus Maierhöfen vor dem Rathaus Allgäuer Volksmusik zum Besten. An verschiedenen Plätzen zogen die Adelegger Alphornbläser die Aufmerksamkeit vor allem der Feriengäste auf sich. Toni Schütz aus Sulzberg beschäftigte die großen Kinder mit einem Schreinerhobel bei der Späneproduktion an einem Zirbenholzbrett.

Kinder durften mit den wohlriechenden Spänen ein Stofftäschle füllen und es anschließend von Hand zunähen und mitnehmen. Die Zirbe sei der frosthärteste Baum der Alpenregion, weiß Schütz. „Und es macht mir einfach Freude, mit Kindern zu arbeiten und sie an neue Erfahrungen heranzuführen.“

In der Espantorstraße, vor der ehemaligen Igel– Buchhandlung, in die gerade der Weltladen aus der Bahnhofstraße einzieht, war ein kleiner Ziegen–Streichelzoo aufgebaut. Ehepaar Oliver und Leona Post und ihre Mitarbeiterin Magdalena Zintel brachten eine besonders brave Mutterziege mit zwei Zicklein vom Landschaftspflegehof im Kreuztal zum Allgäu–Tag mit. Magdalene erklärte den Kindern, dass dort tagsüber 50 Mutterziegen der Rasse Thüringer Waldziegen die steilen Hänge beweiden, damit die nicht mit Gestrüpp zuwachsen. Posts boten auch köstlichen Ziegenkäse und Ziegenwurst an.

Die Kinder–Allgäu–Olympiade durfte natürlich auch nicht fehlen: Kuh melken, Holz sägen mit Hans Wagner, Käse schmecken aus der Käsküche und Tier–Weitsprung raten.

Spannendes übers Wasser

Am Stand des Wasserwerks Isny ging’s um ganz aktuelle Informationen. Leon Bauer, der Sohn von Wassermeister Uwe Bauer, hatte einen Quiz als Kinderangebot erarbeitet, zum Beispiel mit Fragen: Wie viele Pumpstationen betreut und überwacht das Wasserwerk Isny (es sind zwölf)? Wie viele Kilometer Hauptleitungen werden im Wasserwerk Isny einschließlich Ortschaften benötigt und betreut (es sind 180)?

Wassermeister Uwe Bauer präsentierte zusammen mit Peter Ringle von der Herstellerfirma Beulco den neuen Trinkwasserbrunnen, der vom Isnyer Wasserwerk entsprechend bundesweiter Pflichtvorgaben angeschafft wurde. Gesetzlich vorgeschrieben soll jede Ortschaft, jede Gemeinde und jede Stadt öffentlichen Zugang zu Trinkwasser vorhalten. Es sei noch nicht endgültig festgelegt, wo die Zapfstelle stehen soll, damit jeder Vorübergehende seinen Durst stillen oder seine Wasserflasche füllen kann mit Isnyer Quellwasser.

Eine Million Kubikmeter

Trinkwasser sei in Deutschland das am sichersten überwachte Lebensmittel. Es komme in Isny aus den Tiefbrunnen in Burkwang und vom Achursprung in stabiler Ergiebigkeit auch in Trockenperioden. Das Wasser lagere im Molassesandgestein der Argen–Ach–Rinne, die aus der Alpenregion gespeist wird, so erklärt der Wassermeister. Der Wasserverbrauch in Isny mit Ortschaften liege bei circa einer Million Kubikmeter im Jahr.

Zum Thema Wasser gehört freilich auch die Schmutzwasserentsorgung. Deshalb bot Norbert Frick vom Wasser– und Abwasserverband Untere Argen mit dem Klärwerk in Ried Informationen an. Über ein Rohrleitungsnetz von 200 Kilometern Länge seien 98 Prozent der Haushalte angeschlossen. Nur noch wenige, weit entfernte Höfe reinigen ihr Schmutzwasser durch eigene Kleinkläranlagen. Die Kläranlage in Ried blicke 2023 auf erfolgreiche genau 30 Betriebsjahre zurück. Das geklärte Schmutzwasser verlässt nach biologischer Reinigung glasklares Wasser in die Argen Richtung Bodensee.

Der Wert der Moore

Auch das Team Naturvielfalt Westallgäu lud im Verbund mit dem Naturschutzbund Baden–Württemberg zu Information und Gespräch. Für die größeren Kinder war ein Moor–Quiz vorbereitet. Man wolle, weil durch die Klimaerwärmung geboten, die nachwachsende Generation an die Schutzwürdigkeit der Moore heranführen. Neben der Naturschönheit und dem Reichtum an Leben würden Moore einen zusätzlichen Trumpf anbieten: Moore seien Klimaschützer, speichern im Schnitt sechs mal mehr Kohlenstoff als die gleiche Waldfläche, wissen die Moorschützer.

Jedoch können Moore nur aktiv fürs Klima sein, solange sie intakt sind. Entwässerte Moore verlieren ihre Speicherfunktion, das Kohlendioxid entweicht in die Atmosphäre, erklärt Biologe Siegfried Kehl.

Insgesamt sind im Bundesgebiet 30 Projekte „Biologische Vielfalt“ ausgewiesen. Für das Projekt Westallgäu sind zuständig: Projektleiter Landschaftsarchitekt Jan Bolender, Biologe Siegfried Kehl, Wibke Wilmanns für Umweltbildung und Heike Helfenstein für die Öffentlichkeitsarbeit.