Vor einem Vierteljahrhundert ist die Kooperationserklärung der Städtepartnerschaft zwischen Isny und Sotkamo unterzeichnet worden. Aus Anlass dieses Jubiläums reiste eine Gruppe aus Finnland in der vergangenen Woche für einige Tage ins Allgäu. Höhepunkt des Aufenthalts war ein Festakt am Samstagabend im Refektorium, der die Freundschaft der beiden Städte stimmungsvoll unter Beweis stellte.

Das äußerst schmucke Refektorium im Schloss war genau der richtige Ort für den feierlichen Festakt, mit dem das Jubiläum der Städtepartnerschaft zwischen Isny und Sotkamo gefeiert wurde. Zusammenkamen an diesem Abend nicht nur diejenigen, die die Freundschaft der beiden Städte heute verantworten, sondern auch solche, die schon 1997 (damals wurde die Kooperation in Finnland unterschrieben) und 1998 (da wurde die Kooperation in Isny besiegelt) dabei waren. Um die Erinnerung aufzufrischen, wurde extra eine Festschrift mit Beiträgen der beiden aktuellen Bürgermeister, der Vorstellung beider Städte, einem Zeitstrahl, der die bisherigen Aktivitäten abbildete sowie vielen Fotos erstellt und an alle im Refektorium verteilt.

19–köpfige Gruppe im Allgäu

Petra Eyssel, die im vergangenen Jahr die Verantwortung für die Partnerschaftskommission übernommen hat, machte in ihrer Rede, die von Katja Ostmeyer ins Finnische übersetzt wurde, deutlich, dass es damals darum ging — und natürlich auch heute noch darum gehe –, „das Bewusstsein der Völkerverständigung zu fördern“. „Ich war begeistert von der Gastfreundschaft“, sagte sie über ihre Eindrücke beim jüngsten Besuch einiger Isnyer im vergangenen Jahr im hohen Norden. Diese Gastfreundschaft wurde nun auch der 19–köpfigen Gruppe aus Finnland — mit Bürgermeister Mika Kilpeläinen an der Spitze — zuteil, die den langen Weg über mehr als 2300 Kilometer ins Allgäu auf sich nahm und an mehreren Tagen ein buntes Programm präsentiert bekam.

Isnys Bürgermeister Rainer Magenreuter und Kilpeläinen versicherten sich in ihren (jeweils auf Englisch gehaltenen) Reden der gegenseitigen Verbundenheit. „Ich fühle mich so, als würde ich nach Hause kommen“, erklärte Kilpeläinen, der bereits zum dritten Mal in Isny weilte. „Wir haben so viel gemeinsam und noch so viel voneinander zu lernen“, blickte Sotkamos Bürgermeister zurück und nach vorn. „In diesen schwierigen Zeiten brauchen wir Freundschaften wie diese mehr denn je“, sagte Magenreuter anschließend, der wie Kilpeläinen an den russischen Angriff auf die Ukraine hinwies. Nach ihren Reden gingen die beiden Bürgermeister lachend aufeinander zu, gaben sich zunächst die Hand und umarmten sich dann herzlich.

Violinenquartett mit Klavierbegleitung

Ein paar Grußworte richtete auch Siegfr ied Breiter, der Vorsitzende der deutsch–finnischen Gesellschaft Baden–Württemberg mit Sitz in Tübingen, an die Festgäste. Er freute sich, dass solche Verbindungen zwischen den Völkern gelebt werden. Umrahmt wurde der Festakt von Einlagen eines finnischen Violinenquartetts mit Klavierbegleitung. Nach dem offiziellen Teil blieb bei Essen und Trinken lange Zeit für gute Gespräche, um in Erinnerungen zu schwelgen und gemeinsam nach vorne zu blicken — auf die nächsten 25 Jahre deutsch–finnische Freundschaft .