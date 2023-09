In Isny spielen die Städtepartnerschaften eine große Rolle. Gepflegt wird der Austausch in fünf Länder: Frankreich, England, Schweiz, Finnland und Polen. Vor wenigen Tagen wurde die seit 25 Jahren bestehende Freundschaft mit dem polnischen Andrychow gefeiert. Eine Delegation um Bürgermeister Rainer Magenreuter machte sich auf den knapp 1000 Kilometer langen Weg in den Süden Polens. „Es war alles sehr gut organisiert und wir wurden von polnischer Seite rund um die Uhr betreut“, lobte Alexandra Kreisle, die im Isnyer Rathaus für die Partnerstadt zuständig ist.

Vor einem Jahr in Isny gefeiert

Erst vor wenigen Wochen wurde in Isny auf ein Vierteljahrhundert deutsch–finnische Freundschaft zwischen der Allgäustadt und Sotkamo im Refektorium angestoßen. Die Feierlichkeiten fanden anlässlich des Gegenbesuchs einer Delegation aus Finnland statt — dort war der eigentliche Termin zum 25–jährigen Jubiläum bereits 2022 begangen worden.

Genau so wurde jetzt auch die deutsch–polnische Freundschaft zwischen Isny und Andrychow gefeiert. Auch diese Städtepartnerschaft bestand 2022 ein Vierteljahrhundert — der Festakt dazu fand im Allgäu statt. Ein Jahr später, in der zurückliegenden Woche, stand nun der Besuch einer Isnyer Delegation in Polen an. Fast 1000 Kilometer hatten Bürgermeister Magenreuter, Hauptamtsleiter Frank Reubold und die weiteren Gruppenmitglieder zu bewältigen. Als Dolmetscher war Slawomir Lesiak dabei. Am ersten Tag lud Bürgermeister Tomasz Zak zum Empfang ins Rathaus ein und nahm sich Zeit für ein Gespräch mit den Gästen aus Isny.

Honkytonk Rebels aus Isny spielen

Unter anderem wurde, nach Angaben der Isnyer Stadtverwaltung, auch über den Krieg im nicht weit entfernten Nachbarland Ukraine gesprochen. Andrychow hat dort mit Izjum auch eine Partnerstadt. In den Sommerferien habe die Stadt Andrychow ein Ferienprogramm für Kinder aus der ukrainischen Stadt organisiert. Am zweiten Tag fand ein offizieller Festakt zum Jubiläum der Partnerschaft von Andrychow und Isny statt. „Wir haben uns gegenseitig unserer Freundschaft versichert“, berichtete Bürgermeister Magenreuter. „Wir sind uns mit den polnischen Partnern einig, dass wir diese Völkerfreundschaften mehr denn je pflegen müssen.“

Die aus Isny mitgereisten Musiker der Honkytonk Rebels hatten beim Festakt einen Auftritt. Bis in die Nacht hinein wurde getanzt. Zum Programm der beiden Tage, die die Isnyer Delegation in Andrychow verbrachte, gehörte ein Ausflug an den Mucharskie–See mit Schifffahrt. Auch der Besuch von Wadowice, der Geburtsstadt von Papst Johannes Paul II., stand an. In Inwald, einem Teilort von Andrychow mit Freizeit– und Miniturpark, wurde das Erntedankfest gefeiert, mit Prozession, Gottesdienst und großem Fest, bei dem die Musiker aus Isny auch wieder auf der Bühne stehen durften.