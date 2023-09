Isny tritt in die „Kulturpedale“

Natur, Kultur und Radfahren in einer Veranstaltung: Die Isnyer Veranstaltungsreihe „Zwischentöne“ bietet am Samstag, 30. September, ein ganz neues Format, um Kultur zu erleben. Unter dem Titel „Kulturpedale“ geht es mit dem Fahrrad von Bühne zu Bühne durch die Allgäuer Landschaft rund um Isny.

Start ist am Marktplatz Isny. Von dort aus legen die kulturbegeisterten Radler auf einem Rundkurs 16,5 Kilometer zurück. Dabei müssen sie nur moderate Steigungen bewältigen. Die kleinen Bühnen stehen mitten in der Natur und die einzelnen „Kulturstops“ dauern etwa 20 bis 30 Minuten.Der erste Halt erwartet die Teilnehmer schon vor dem Verlassen der Stadt. An der Alten Schiller Schmiede im Naturschutzgebiet Schächele präsentieren die „WendeJacken“ Improtheater. Überraschungen sind Programm. Keiner weiß, was hier passiert. Inspiriert durch die Zurufe des Publikums entstehen Geschichten, die man sich so kaum ausdenken könnte. Dann geht’s raus aus Isny und über Kleinhaslach, Anwanden und Wolfbühl zur Aussichtsplattform Gschwender Höhe, die für „Kulturpedale“ zur Bühne mitten in der Natur wird. Dort warten schon die beiden Zirkusartisten Kira & Anders auf die Radler. Mit dabei haben sie „Einen Koffer voller Überraschungen“ ‐ eine etwa 30-minütige beeindruckende Zirkustheater-Show mit Partnerakrobatik und Chinesischem Mast.

Haltestelle und Bühne Nummer drei: die Plattform im Biesenweiher. Hier ertönen experimentelle alpenländische Klänge von Jodula Hedwig Roth aus dem Allgäu und Multi-Blechblasinstrumentalist Johannes Bär aus Vorarlberg. Beide haben ihre Wurzeln im Traditionellen, was zweistimmige Jodlerklänge und alpenländische Melodien zum Klingen bringt. Von hier geht es zurück in den Isnyer Kurpark, wo am Aichermagazin Tribubu die Radfahrer mit Latin World Music im Ziel willkommen heißt.

Es gibt drei Starttermine: 13 Uhr, 14 Uhr und 15 Uhr. Die Teilnehmerzahl ist pro Starttermin beschränkt auf 30 Personen. Die Veranstaltung dauert etwa drei Stunden und wird unterstützt vom ADFC und dem Zweirad Center Durach.

Tickets sind erhältlich in der Isny Info und bei allen Reservix-Vorverkaufsstellen.