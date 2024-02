Isny ist vor etwas mehr als drei Jahren dem Bündnis „Städte Sicherer Häfen“ beigetreten. Dadurch erklärte die Stadt ihre Bereitschaft, aus Seenot gerettete oder in überfüllten Aufnahmelagern gestrandete Flüchtlinge aufzunehmen - zusätzlich zu denen, die sowieso schon zugeteilt sind. Passiert ist in dieser Richtung seither aber nichts. Deshalb wollte die Stadtverwaltung das Bündnis wieder verlassen. Das verhinderte der Gemeinderat aber mit großer Mehrheit und beschloss stattdessen, die Mitgliedschaft vorerst ruhen zu lassen.

Als die Grünen-Fraktion im Isnyer Gemeinderat im Herbst 2020 beantragte, dass Isny dem Bündnis „Städte Sicherer Häfen“ der sogenannten Seebrücke beitreten solle, bekam sie eine knappe Mehrheit. Ab diesem Moment war die Stadt eine, die sich bereit erklärte, mehr Flüchtlinge aufzunehmen als sie eigentlich muss. Dagegen stimmte damals unter anderem Bürgermeister Rainer Magenreuter.

Wir können Worte und Papier produzieren, haben aber keine Zuständigkeit. Rainer Magenreuter

Isny, betonte er, übererfülle sowieso schon die Aufnahmequote.

Zusätzliche Flüchtlinge, die im Mittelmeer aus Seenot gerettet wurden oder in einem überfüllten Aufnahmelager leben mussten, kamen seither aber nicht nach Isny. Zweimal sei die Stadtverwaltung bereits angeschrieben, jeweils musste sie aber antworten, dass sie keine Kapazitäten habe, mehr Menschen unterzubringen.

Diese habe die Verwaltung, erklärte Sachgebietsleiterin Alexandra Kreisle in der Gemeinderatssitzung, dazu bewogen, über den Verbleib in diesem Bündnis, dessen Mitglieder sich als humanitäre Wertegemeinschaft verstehen, nachzudenken, weil das Ziel der zusätzlichen Aufnahme nicht erfüllt werden könne.

2024 sei zudem damit zu rechnen, dass über die Quote weitere 50 bis 100 Flüchtlinge nach Isny kommen, ergänzte Magenreuter. Schon da gebe es „aufgrund nicht mehr vorhandener Platzkapazitäten“ große Probleme. Anfragen an Isny als Mitglied im Bündnis „Städte Sicherer Häfen“ könne deshalb auch künftig nicht nachgekommen werden. Deshalb wolle die Stadt austreten und den Status aufgeben.

„Kein negatives Signal senden“

Im Gemeinderat bekam die Verwaltung sogleich Gegenwind für ihren Vorschlag. Wolfgang Dieing (FW) war „im Grundsatz irritiert“. Er halte es für den falschen Zeitpunkt, jetzt auszutreten. Lieber wäre ihm, die Mitgliedschaft auszusetzen. Dieing schlug ein „Moratorium“ vor.

Ganz ablehnend äußerte sich Dorothée Natalis (Grüne), die einst mit ihrer Fraktion die Idee des Beitritts aufgebracht hatte, gegenüber dem Vorschlag der Verwaltung.

Ich würde eher hoffen, dass wir Flüchtlinge aufnehmen. Dorothée Natalis

Auch Peter Clement (SPD) war gegen einen Austritt: „Das würde ein negatives Image beinhalten, sich aus einem gut gemeinten Zweckbündnis zurückzuziehen. Wir sollten kein negatives Signal senden.“

CDU mit Verfassungsbedenken

Zustimmung bekam die Verwaltung nur von der CDU, die schon vehement gegen den Eintritt in das Bündnis gewesen war. Er halte den Beschluss weiterhin für verfassungswidrig, erklärte Marc Siebler, und ergänzte:

Wir helfen schon bis zu unserer Belastungsgrenze. Wir haben außerdem kein Geld und wir haben keinen Platz. Marc Siebler

Nach längerer Diskussion wurde schließlich auf Bestreben der FW ein Antrag formuliert: „Die Stadt Isny beschließt, was die Aufnahmen von Flüchtlingen über die geforderte Quote hinaus angeht, bis auf Weiteres ein Moratorium.“ 15 Räte stimmten für diesen Vorschlag, vier dagegen, zwei enthielten sich. Ob es überhaupt möglich ist, die Mitgliedschaft in dem Bündnis ruhen zu lassen, blieb vorerst ungeklärt.