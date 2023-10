„Wir freuen uns auf Dich“ ‐ so lautet das Motto der diesjährigen Nacht der Ausbildung in Isny, die am Donnerstag, 12. Oktober, von 17 bis 21 Uhr zum zweiten Mal nach der Premiere im vergangenen Jahr stattfindet. Damit die Fortsetzung des Erfolgsrezepts wieder erfolgreich wird, haben sich zahlreiche Firmen intensiv auf diese ganz besondere Nacht vorbereitet.

Die Zahlen können sich durchaus sehen lassen: An sieben Standorten erwarten die Interessierten 30 unterschiedliche Unternehmen mit 61 Ausbildungsberufen. „Besonders stolz sind wir darauf, dass sich in diesem Jahr noch mehr Handwerksberufe vorstellen“, freut sich Hanna Hofer von der Firma Früchte Jork, die mit acht weiteren Mitarbeitern ortsansässiger Firmen für die Organisation zuständig ist.

Die Organisationsgruppe ist ein wenig anders zusammengesetzt als im letzten Jahr, aber nichtsdestotrotz konnten wir wieder einiges auf die Beine stellen, erklärt Hofer.

Kostenlose Shuttlebusse

Auch in diesem Jahr fahren kostenlose Shuttlebusse von Station zu Station. Der einzige Unterschied besteht lediglich darin, dass die Busse immer nur in eine Richtung fahren und nicht wie vergangenes Jahr jeweils ein Bus in die entgegengesetzte Richtung. Dies hat laut Hofer teilweise zu Verwirrungen geführt. Ansonsten bleiben die Organisatoren ihrem Konzept treu: Schülerinnen und Schüler, Absolventinnen und Absolventen können alleine oder mit ihren Eltern die Standorte besuchen und so die unterschiedlichen Ausbildungsberufe ‐ darunter acht duale Studiengänge ‐ kennenlernen.

Derweil bleibt es nicht immer bei der Theorie. Viele Firmen bieten praktische und interaktive Projekte wie zum Beispiel Brezeln schlingen oder Lastwagen fahren an. Es darf auch hinter die Kulissen geschaut werden: in Geschäftsräumen, Werkstätten, Produktions- und Lagerhallen veranschaulichen die Firmen was der Beruf mit sich bringt. Fragen stellen, ins Gespräch kommen und sich gegenseitig kennen lernen ist indessen ausdrücklich erwünscht. Es können alle Fragen rund um Ausbildungsinhalte und Zukunftsaussichten gestellt werden. Wer möchte kann auch gerne bereits eine Bewerbungsmappe mitbringen.

Ins Gespräch kommen

Das Besondere daran ist, dass sich die zukünftigen Auszubildenden auf ganz unterschiedliche Sichtweisen und Erfahrungen freuen können. Denn es werden neben Personalchefs und Mitarbeitern hauptsächlich Auszubildende vor Ort sein. Dies macht es dem ein oder anderen vielleicht etwas leichter „ins Gespräch“ zu kommen. Gespräche waren auch der Ursprung dieser doch besonderen Ausbildungsmesse.

In den Jahren zuvor organisierte fast jede Firma ihr eigenes Event zum Thema Ausbildung. Da lag es nahe die Kräfte zu bündeln, sich zusammenzuschließen und somit eine große gemeinsame Veranstaltung zu organisieren. Somit werden Kosten gespart und deutlich mehr junge Menschen erreicht. Zudem jede Firma vor dem gleichen Problem steht: akuter Nachwuchsmangel. Diesem gemeinsam etwas entgegenzusetzen und sich zu präsentieren entsprang der Grundgedanke.

Stadtmarketing unterstützt

Abgerundet wird das Konzept durch die Unterstützung des Isnyer Stadtmarketings. Das Team um Katrin Mechler koordiniert Werbemaßnahmen im On- und Offlinebereich, unterstützen bei der Erstellung der Flyer und übernimmt die Koordination der Pressearbeit. Und das Ergebnis der Nacht der Ausbildung 2022 gab allen Organisatoren recht: Die Premiere war ein voller Erfolg. Umso mehr freuen sich alle Beteiligten auf die diesjährige Fortsetzung.