Isny im Fokus des Wintersports

Der DSV Deutschlandpokal im Skilanglauf findet vom 26. bis zum 28. Januar 2024 im Nordic Zentrum Oberstdorf statt. Ausrichter und Organisator des Wettkampfs ist der WSV Isny, der damit auch die Stadt Isny als Wintersportort ins Rampenlicht rückt. „Für den Verein ist es eine Ehre diesen Wettkampf auszutragen, beim dem die besten 250 Nachwuchs-Langläufer teilnehmen“, meint auch Langlauf-Vorstand Alexander Moch.

Die Skiverbände setzen auf die langjährige Erfahrung des WSV Isny, welcher nicht nur immer wieder erfolgreiche Wintersportler auf den Weg bringt, sondern auch Professionalität und Organisationstalent bewiesen hat. Das Engagement des WSV sowie die Infrastruktur in Oberstdorf bringen die besten Voraussetzungen für einen reibungslosen Wettkampfablauf in bester Atmosphäre. Den Auftakt des Deutschlandpokals am Freitag bildet das offizielle Training. Am Samstag folgen dann Qualifikation und Finals des Sprint-F Wettkampfs, gefolgt vom Massenstart-F am Sonntag. Die Siegerehrung und die traditionelle Pasta-Party finden im Anschluss an die Rennen in Isny statt.