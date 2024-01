Isny feiert wieder eine Guggennacht

Für echte Fasnetsfreunde ist es schon eine einzige Qual, ab Aschermittwoch monatelang bis zum Beginn der nächsten Saison warten zu müssen. Das ist aber noch nichts gegen die Wartezeit derer, die es mit der großen Guggennacht der Isnyer Guggenmusik halten. Diese findet nämlich nur alle fünf Jahre statt - ist dafür aber auch etwas ganz Besonderes. Am Samstag, 3. Februar, steht die achte Ausgabe der Großveranstaltung in Isny an.

Aus einer Fasnetslaune heraus wurde 1979 die Isnyer Guggenmusik von neun Musikern gegründet. Mit dieser frühen Gründung zählt die Guggenmusik Isny zu einer der ältesten Guggenmusiken der Region Allgäu/Oberschwaben. Bereits 1980 vergrößerte sich die Guggenmusik Isny auf 15 Mitglieder und in diesem Jahr kam auch ihr Markenzeichen, der große Schirm, in den Isnyer Stadtfarben hinzu. Um ein einheitliches Erscheinungsbild zu haben, kleideten sich die Guggenmusiker 1986 erstmals in leuchtend rosa eingefärbten Kleidungsstücken. Nach und nach entstanden die ersten Häser der Guggenmusik Isny, welche alle fünf Jahre erneuert werden.

Das vielfältige und bunte Musikrepertoire der Isnyer Guggenmusik ist Bestandteil von diversen Fasnetsumzügen, Fasnetsbällen oder winterlichen Sportereignissen wie zum Beispiel dem Skifliegen in Oberstdorf oder auch der Bob-WM in Altenberg. Durch ihre vielzähligen Kontakte reist die Isnyer Guggenmusik in der Region Allgäu/Oberschwaben sehr weit herum und war auch schon zu Gast in Köln, im Schwarzwald oder in Schlüchtern in Hessen. Das musikalische Repertoire sowie die Anzahl der Mitglieder steigerte sich stetig, sodass die Guggenmusik Isny um ihren Vorsitzenden Michael Motz heute über 50 aktive Mitglieder zählt.

Viele Auflagen für den Veranstalter

Eines der größten Highlights der Isnyer Guggenmusik ist die selbstorganisierte Guggennacht. Alle fünf Jahre wird hier in Isny in der Innenstadt ein großes Guggentreffen mit vielen verschiedenen Guggenmusiken organisiert. Die Guggenmusik Isny feiert dieses Jahr ihr 45-jähriges Jubiläum, sodass dieses mit der achten Isnyer Guggennacht gebührend gefeiert werden kann. Dieses bunte und vielfältige Musikspektakel findet am Samstag, 3. Februar, ab 17 Uhr auf der großen Bühne am Schmalzbrunnen statt. Es startet mit Einzelauftritten der zehn Guggenmusiken mit einem anschließenden Monsterkonzert (gegen 20 Uhr) aller beteiligten Musiker. Ein Schwerpunkt im Außenbereich liegt zudem auf dem neuen Marktplatz, auf dem es vor allem Essen und Trinken geben wird. Weiter geht es anschließend mit einer Tour durch insgesamt zehn Innenstadtkneipen und zwei Ü18-Guggenbällen im Kurhaus am Park und im Feuerwehrhaus.

Es ist anstrengend, weil es wahnsinnig viele Auflagen gibt. Aber wir sind gut drin. Moritz

Besonders verändert hätten sich in den vergangenen Jahren die Vorgaben im Sicherheitsbereich. Dort müsse deutlich mehr Personal gestellt werden. Wegen der Kosten bitte die Guggenmusik um eine Eintrittsspende. Zu erwarten seien etwa 1500 Besucher, glaubt der Vorsitzende.

Nach diesem großen Event haben die Isnyer Guggen aber noch lange nicht genug. Zu den Haupttagen ab dem Gumpigen Donnerstag, legen sie - nachdem sie zuvor schon einige Umzüge hinter sich gebracht haben -, erst richtig los. Auf den Rathaussturm folgt der Weiberball in Aitrach, am rußigen Freitag ziehen die Guggen wie gewohnt mit ihren Instrumenten auf ihrer Kneipentour durch Isny, am Samstag folgt ein echtes Mammutprogramm mit Umzug in Aitrach, Bürgerball in Leutkirch und Musikball in Eisenharz. Am Sonntag steht wieder Leutkirch auf dem Programm - diesmal geht’s zum Umzug in die Nachbarstadt. Am Montag laden die Isnyer Guggen zu ihrem schon traditionellen Kissball, der vom Adlersaal in der Vorstadt ins Kurhaus am Park umgezogen ist. Den krönenden Abschluss bildet der Fasnetsdienstag, an dem die Guggenmusik an der Spitze des Umzugs durch Isny laufen wird.