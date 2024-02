Isny feiert einen Narrensprung im Zeichen der Freundschaft

Das Ende der Fasnet gehört traditionell den Narren in Isny. Erst feiert die Guggenmusik am Rosenmontagabend ihren Kissball, dann folgen Zunftmeisterempfang und Sprung am Fasnetsdienstag. Tausende hüpften, lachten und klatschten mit den Maskenträgern und Musikgruppen in der Innenstadt.

Der letzte große närrische Tag einer jeden Fasnetssaison beginnt in Isny eigentlich schon am Vorabend. Wenn die Guggenmusik zu ihrem stimmungsvollen Kissball einlädt, sind schon viele dabei, die sich nur wenige Stunden später an gleicher Stelle wiedersehen. Fröhlich wurde am Montagabend im hervorragend gefülten Kurhaus bis in die Nacht hinein zu Livemusik der Band Ob8 gefeiert.

Doch es gab bei aller Ausgelassenheit auch einen emotionalen Moment, der die eine oder andere Träne zur Folge hatte: Michael Motz verabschiedete sich ganz offiziell nach mehr als drei Jahrzehnten aus der Verantwortung als Guggenmusik-Vorsitzender. Seine Musikerkollegen bedankten sich mit der höchstmöglichen Auszeichnung und ernannten Motz unter großem Applaus zum Ehrenpräsidenten.

Keine Sticheleien aus Leutkirch

Als wäre am Montagabend nichts gewesen - der Nachtschicht der Guggenmusiker sei Dank -, zeigte das Kurhaus am Dienstag um 10 Uhr ein völlig anderes Gesicht. Die zahlreichen Luftballons hingen zwar noch unter der Decke, doch dort, wo Stunden zuvor eine große Tanzfläche gewesen war, standen jetzt Tische und Stühle. Zunftmeisterin Manuela Benes lud mit ihrer Narrenzunft Lachende Kuh vor dem großen Narrensprung zum Zunftmeisterempfang. Dort ist normalerweise die Gelegenheit für die Gäste aus Leutkirch, sich für die Sticheleien am vergangenen Sonntag zu revanchieren.

Doch wie in der Nachbarstadt, als die (Ober-)Bürgermeister sich zusammentaten und „Gute Freunde kann niemand trennen“ sangen, gab es auch in Isny eine „Fusion“, wie es Leutkirchs Oberbürgermeister Hans-Jörg Henle ausdrückte. Die Stadtoberhäupter hatten sich darauf verständigt, in diesen schwierigen politischen Zeiten ein Zeichen des Zusammenhalts und der Freundschaft setzen zu wollen. Magenreuter griff zur Gitarre, gemeinsam wurde die große Franz-Beckenbauer-Hymne angestimmt - und alle sangen mit. Ein schöner Moment.

63 Gruppen sind dabei

Schöne Momente gab es auch danach, als Zunft um Zunft auf die Bühne kam, um Benes und ihrem Stellvertreter Benjamin Stehle ein Lied zu singen, ein Gedicht aufzusagen, ein Spiel mit dem Publikum zu präsentieren und sich gemeinsam auf den bevorstehenden Narrensprung zu freuen. Der Umzug, begünstigt durch das hervorragende Wetter, war dann wieder ein einziger großer Spaß von der Leutkircher Straße aus einmal geradeaus durch die Stadt. Für die 63 Gruppen ging es vorbei an Tausenden Menschen und am Rathausbalkon, auf dem sich die Ehrengäste versammelt hatten.

Vorne weg spielte die Guggenmusik Isny, gefolgt von der Narrenzunft Nibelgau Leutkirch und der Narrenzunft Urig Beu-ren. Weiter ging es etwa mit den Doraweible aus Dornstadt, den Haidachgeistern aus Kressbronn, dem Faschingskomitee Kimratshofen und den Hobucher Obsthexen. Den Schluss eines herrlich fröhlichen Sprungs machten die gastgebenden Lachenden Kühe. He-Muh!