Isny erlebt ein Jahr der großen Jubiläen

Nach längerer Pause dürfen sich die Isnyer im Sommer endlich wieder auf „Isny macht blau“ freuen, auf ein blaues Jahr also, wie es hier Sprachgebrauch ist - doch das ist noch längst nicht alles. Neben vielen beliebten und immer wiederkehrenden Veranstaltungen, stechen 2024 drei große Jubiläen hervor. Der FC Isny und der Reit- und Fahrverein Isny-Rohrdorf werden jeweils 100 Jahre alt, die Stadtkapelle sogar 200 Jahre. Das wird kräftig gefeiert.

Der Überblick über die kommenden zwölf Monate

Im Januar startet das politische Isny in ein interessantes Jahr. Eine Bürgermeisterwahl wie vor wenigen Monaten, gibt es zwar nicht noch einmal, dafür aber eine Kommunalwahl, in der Gemeinderat und Kreistag neu gewählt werden. Es wird spannend sein zu sehen, wie sich die Fraktionen ab der ersten öffentlichen Gemeinderatssitzung am Montag, 22. Januar, verhalten und positionieren. In dieser Sitzung wird Bürgermeister Rainer Magenreuter von Erhard Bolender für eine dritte Amtszeit verpflichtet.

Der Februar gehört den Narren - zumindest die erste Hälfte. Los geht es mit der alle fünf Jahre ausgetragenen Guggennacht der Isnyer Guggenmusik am Samstag, 3. Februar. What a music kiss me? Guggenmusik Isny! Danach geht es am Donnerstag, 8. Januar, weiter mit dem Rathaussturm bis hin zum Umzug am Dienstag, 13. Februar. He-Muh!

Im März findet wieder ein Energiegipfel statt. Das Regionale Energieforum Isny (REFI) lädt vom 15. bis 17. März zu vielen interessanten Veranstaltungen ein.

Der April bietet das erste Highlight des Reit- und Fahrvereins Isny-Rohrdorf in seinem Jubiläumsjahr. Zum 100. Geburtstag geht’s los am Samstag, 13. April, mit einem großen Reiterball

Auch der Mai bietet ein Großereignis des Reit- und Fahrvereins: das große Springturnier am 11. Mai in Ratzenhofen.

Im Juni starten am Freitag, 7. Juni, die Feierabendmärkte, dazu findet in diesem Monat das Isny-Opernfestival statt, zudem feiert die Stadtkapelle ihren 200. Geburtstag. Damit nicht genug steht am Sonntag, 9. Juni, die Kommunalwahl statt, bei der Gemeinderat und Kreistag neu gewählt werden. Gleichzeitig dürfen die Wähler auch zur Europawahl ihr Kreuz machen.

Traditionsreiches Kinder- und Heimatfest im Juli

Der Juli steht ganz im Zeichen des traditionsreichen Kinder- und Heimatfests. Vom 12. bis 15 Juli geht es auf dem Festplatz am Rain und in der ganzen Stadt rund. Am 26. Juli startet zudem das Theaterfestival, das in den August hinein ragen wird.

Vom 23. bis 25. August steht nach 2019 endlich wieder die nächste Ausgabe von Isny macht blau an.

Im September heißt es: Schon wieder die Reiter! Auf dem Programm steht ein großes Dressur- und Voltigierturnier.

Der Oktober bringt die dritte Nacht der Ausbildung. Am Donnerstag, 17. Oktober, präsentieren sich wieder die Isnyer Betriebe. Ende Oktober findet die beliebte Buchausstellung der Buchhandlung Mayer im Kurhaus am Park statt.

Den November hat sich der FC Isny ausgesucht, um sein 100-jähriges Bestehen mit einem Jubiläumsabend im Kurhaus am Park zu feiern. Geplant ist der Abend am Samstag, 16. November, im Kurhaus am Park.

Vom 4. bis 8. Dezember gibt es traditionell zum Jahresabschluss die Schlossweihnacht mit Engelefliegen und Budenzauber.